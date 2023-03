Destaca López Obrador labor de Rocío Nahle

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en la mañanera de este jueves, la labor que realiza la Secretaria de Energía Rocío Nahle así como el trabajo del director de Pemex Octavio Romero.

El mandatario aseguró que son servidores públicos ejemplares.

“Octavio y Rocío son dos servidores públicos de primera, me ayudan mucho, con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos, no son ratas, no son corruptos para decirlo más suave”.

López Obrador señaló que con la ayuda de estos dos funcionarios se está buscando “enderezar” Pemex.

Igualmente señaló que anteriormente el sector energético tenía una corrupción terrible.

“Se acuerdan que decían que el charrito de Pemex (logotipo del siglo pasado) estaba zambito (panzón) y cada vez se ponía más zambo de tanto aguantar la corrupción y ahora ya está así (se para derecho) derechito, ya no está zambo y ellos nos están ayudando mucho”.

López Obrador anunció que comenzará una gira en donde visitará varias refinerías, entre ellas Dos Bocas, Tabasco.

