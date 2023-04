El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video compartido desde Palacio Nacional, en donde dio a conocer su actual estado de salud, luego de re infectarse de Covid-19.

El mandatario federal, detalló que mientras se encontraba en Yucatán por su gira de trabajo, cuando sufrió el “desmayo transitorio”, del que se especulaba en redes sociales.

El hecho se debió a una complicación del virus SARS-COV2.

Tras el incidente, al presidente le fue administrado un suero en el estado de Yucatán, e incluso fue trasladado de manera inmediata en una ambulancia aérea de regreso a la Ciudad de México para una atención más oportuna.

AMLO confirma desmayo en Yucatán por Covid-19

“Tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inició en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún, Mérida y ahí se me hizo crisis porque se me bajo la presión, y estando en un reunión evaluando el Tren Maya, como que me quedé dormido”, detalló.

AMO aseguró que dio el anuncio porque “empezaron las especulaciones de mis adversarios que tienen mucha imaginación”.

