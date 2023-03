En su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que alista un Plan C de la Reforma Electoral, luego de que el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, frenara la entrada en vigor del Plan B.

López Obrador, aseguró que impugnará esta medida, ya que el ministro se extralimitó y anuló una decisión tomada por el Poder Legislativo.

Apuntó que todo se hará bajo la vía legal y que en caso de que sea rechazada la reforma, se aplicará el Plan C para que no se vote por los conservadores.

AMLO alista Plan C tras freno del Plan B de la Reforma Electoral

Te puede interesar:

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, que no se vote por bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores”, manifestó.

Agregó que en 2018 el pueblo de México aplicó el Plan C, cuando dijo “basta” y permitió la llegada de la Cuarta Transformación al país.

Finalmente, criticó que todo se trate de un tema político y mercantil para que no se bajen los sueldos de los altos funcionarios del INE.

“A eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca”, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ