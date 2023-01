LG Electronics anuncia que el proceso de actualización de software para sus electrodomésticos ThinQ™ UP recibió recientemente la Verificación del Proceso de Actualización de Software de UL Solutions. Esta primera certificación relacionada con las actualizaciones de software confirma la confiabilidad del procesamiento de la actualización de funciones en los productos. Los productos impactados serán la lavadora, secadora y refrigerador ThinQ UP, cuya actualización se realiza después de que el sistema de Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD™) de la compañía obtuviera la Verificación de Reproducibilidad de Algoritmos de UL. Programados para implementarse globalmente este año, después de su lanzamiento en Corea del Sur en 2022, los productos ThinQ UP de LG se pueden actualizar continuamente con funciones descargables a través de la aplicación LG ThinQ.

Los dispositivos LG ThinQ UP evolucionan para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los usuarios, esto gracias a su capacidad para agregar nuevas funciones creadas por LG en función del análisis del estilo de vida y los patrones de uso de los usuarios. Las actualizaciones de software -fáciles de instalar- están disponibles en la aplicación ThinQ, que incluso proporciona recomendaciones de funciones personalizadas basadas en el historial de uso personal y las preferencias. El concepto de electrodomésticos personalizados ThinQ UP de LG significa que los consumidores pueden disfrutar de las funciones más recientes sin tener que “actualizarse” comprando constantemente dispositivos nuevos.

Actualizaciones personalizadas de LG reciben verificación UL

Los usuarios pueden seleccionar qué funciones de ThinQ UP desean instalar de acuerdo con sus propias necesidades y circunstancias. Los usuarios de lavadoras que tengan mascotas en el hogar podrán descargar el Modo de Cuidado de Mascotas, que ha sido personalizado para eliminar de manera efectiva de la ropa las manchas y los olores relacionados con las mascotas. Además, una excelente opción para los momentos en que es imposible sacar la ropa de la lavadora tan pronto como finaliza el ciclo, Laundry Saver mantiene el tambor girando para evitar que la ropa se arrugue, e incluso puede hacer un ciclo adicional de enjuague o centrifugado si es necesario. Los usuarios de refrigeradores ThinQ™ UP pueden agregar Control de Brillo Nocturno mejorado, que ajusta la iluminación del refrigerador a un brillo más suave que no dañará sus ojos durante la noche.

“La verificación de UL Solutions confirma la facilidad y confiabilidad de la instalación de actualizaciones personalizadas que ayudan a que LG ThinQ UP, y la experiencia de usuario que ofrece, sean más confiables y sin inconvenientes”, dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “LG presentará continuamente nuevas funciones de ThinQ UP para ofrecer un valor diferenciado y una mejor vida en el hogar”.

