Oscar 2023: estos son los ganadores

La noche del domingo se llevaron a cabo los premios Oscar 2023 en su edición 95 y hubo muchas sorpresas y emociones.

El evento inició con la premiación a mejor película animada, que se llevó el director mexicano Guillermo del Toro con “Pinocchio“.

“Everything, Everywhere All At Once” fue la cinta arrasadora, con 7 estatuillas, incluida la de mejor película.

Aquí la lista de ganadores:

Mejor película Animada: Guillermo del Toro hizo historia y obtuvo el tercer Oscar de su carrera con la cinta “Pinocchio”.

Mejor Actor de Reparto: El actor Ke Huy Quan emocionó con su discurso tras llevarse la estatuilla como mejor actor de reparto por “Everything, Everywhere All At Once”.

Mejor Actriz de Reparto: Luego de 43 años de carrera, Jamie Lee Curtis ganó su primer Oscar como actriz de reparto por el filme “Everything, Everywhere All At Once”.

Mejor Documental: Nalvany, El documental sobre el líder opositor ruso Alexei Nalvany se llevó la estatuilla por mejor documental.

Mejor Cortometraje: An Irish Good Bye fue el mejor cortometraje y le ganó a Le Pupille de Alfonso Cuarón.

Mejor Maquillaje y peluquería: Adrien Morot, Judy Chin y Annemarie Bradley se llevaron el Oscar con su prolífico trabajo en “La Ballena”.

Mejor Fotografía: James Friend ganó el premio dorado con la cinta “Sin novedad en el frente”; en esta categoría competía Bardo del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Mejor Diseño de Vestuario: Ruth Carter fue acreedora del Oscar por mejor diseño de vestuario en la película de Marvel, Wakanda por Siempre.

Mejor Película Internacional: Se lo llevó Edward Berger por la película alemana “Sin novedad en el Frente”.

Mejor Cortometraje Documental: Se lo ganó el cortometraje de la india ‘Nuestro bebé elefante’.

Mejor Corto de Animación: se lo llevó el corto titulado ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’, adaptación de un libro con el mismo nombre.

Mejor Diseño de Producción: Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper se llevaron el tercer Oscar de “Sin novedad en el Frente”.

Mejor Banda Sonora Original: Se lo ganó el pianista Volker Bertelmann, por “Sin novedad en el Frente”.

Mejores Efectos Visuales: Avatar, el Camino del Agua consiguió su primer premio con esta categoría.

Mejor Guion Original: Dan Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes.

Mejor Guion Adaptado: se lo ganó la cineasta Sarah Polley por la película Ellas hablan.

Mejor Sonido: Al Nelson, Mark Weingarten, Mark Taylor, James H. Mather y Chris Burdon se llevaron el primer premio de la noche de Top Gun Maverick.

Mejor canción original: La canción Natu Natu de los compositores MM Keeravani y Chandrabose ganó en esta categoría.

Mejor Montaje: Paul Rogers por Todo a la vez en todas partes

Mejor Dirección: Dan Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Mejor Actor: Brenda Fraser obtuvo el primer Oscar de su carrera por su papel en la emotiva película “La Ballena”.

Mejor Actriz: Michelle Yeoh hizo historia por su protagónico en Todo a la vez en todas partes y se convirtió en la primera mujer de origen asiático en ganar el premio dorado.

Mejor Película: Se lo llevó Todo a la vez en todas partes, que en total acumuló siete estatuillas, sin duda una gran noche para todo el equipo que participó en esta cinta.

