Triple empate del liderato de El Tabachines Classic

Triple empate en el liderato de El Tabachines Classic.

Quinta etapa de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) y segunda avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR).

Nada para nadie. Con un acumulado de 130 golpes, 12 bajo par, los mexicanos Sebastián Vázquez, Roberto Lebrija Jr. y el guatemalteco José Toledo encabezan El Tabachines Classic, quinta fecha de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

Roberto Lebrija Jr. quien debuta este torneo como profesional, tuvo la oportunidad de sacar ventaja para la última ronda del torneo que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, sin embargo, un bogey en el hoyo final emparejó la clasificación en el Club de Golf Tabachines.

Por su parte el capitalino Sebastián Vázquez, buscará mañana su séptima victoria en la GGPM, para ponerse solo a una del máximo ganador el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez. “Le pegué muy bien a la bola, fue una gran ronda”, comentó Vázquez quien firmó hoy una tarjeta de 65 golpes.

“En la segunda vuelta metí dos águilas lo cual me ayudó mucho, estuve todo el tiempo en posición, no me deseperé porque la primera pude haber tirado menos pero la bola no entró. Mañana necesito darme chances y ojalá me pueda llevar la victoria”, agregó Vázquez campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2016.

La mejor ronda del día con 64 golpes la registró el veracruzano Raúl Pereda quien con un score de 131 impactos, 11 menos, se ubicó en solitario en el cuarto sitio del torneo correspondiente al DevSeries del PGA Tour Latinoamérica. “La verdad fue una ronda relativamente fácil ya que metí muchos putts, las dos águilas que hice en los pares cinco me dieron toda la confianza, espero cerrar muy bien”, dijo Pereda.

El Tabachines Classic es el segundo torneo del único circuito de paga en nuestro país avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR). Con 51 eventos disputados desde el 2017, la GGPM otorga puntos con validez oficial para la clasificación mundial.

El representante de la Federación Mexicana de Golf (FMG) el amateur Eduardo Derbez, así como las profesionales Ingrid Gutiérrez y Fernanda Lira no pasaron el corte.

Cabe mencionar que el mejor exponente mexicano en Los Tabachines Classic se hará acreedor a un boleto a la siguiente edición del Mexico Open at Vidanta, fecha del PGA Tour a celebrarse del 27 al 30 de abril en Nuevo Vallarta, Nayarit.

