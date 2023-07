Surgirá el primer campeón de la Liga Oropeza.

Academia Delfines Veracruz enfrenta a Bulldogs Boca en la Juvenil “C”. Se juegan partidos semifinales de la Juvenil “A”.

Este sábado surgirá el primer campeón de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, entre Academia Delfines Veracruz y Bulldogs Boca, duelo correspondiente a la categoría Juvenil “C’.

Las dos escuadras finalistas llegaron por méritos propios, ya que en semifinales Academia Delfines Veracruz se impuso por 4-2 CEFOR Pachuca Veracruz; mientras que Bulldogs Boca por su parte se impuso por marcador de 3-1 Club Cuervos Secc 9.

El partido que será de alto voltaje se jugará a las 10.15 horas en el campo 4 del Complejo Deportivo La Primavera.

Por el tercer lugar van Club Cuervos Secc 9 vs CEFOR Pachuca Veracruz, a las 10.15 horas en el campo 3.

El Águila vs Leones, será en el Kukulcán

Inicia la Liguilla de la Liga Municipal de Fútbol

Semifinales

En la categoría Juvenil “A” se juegan semifinales, cuyo primer duelo será en el campo 3 a las 8.30 horas entre Rebaño Chivas Veracruz vs FC Porto Palmeiras.

El otro enfrentamiento será en el campo 1 a las 12 horas entre Academia Delfines Veracruz y Tuzos Oro Veracruz.

Repechaje

En la categoría Juvenil “B”, se juegan duelos de repechaje. En el campo 3, a las 12 horas CAR del Puerto vs Club Deportivo La Pandilla; en el campo 4, a las 8.30 horas Toros Veracruz vs Bulldogs Boca y a las 12 horas, Porto Palmeiras vs Tiburones Jrs “B”.

En las categorías Infantil “A” e Infantil “B”, este sábado se juegan partidos correspondientes a los cuartos de final.

