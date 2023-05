Se va el repechaje.

Una vez más, se termina el formato de repesca en el fútbol mexicano. Claro, al menos hasta que se les ocurra otra manera de volver a instaurarlo. Regresó, justificado en motivos de pérdida económica, para el torneo de Guard1anes 2020 y verá su adiós en la edición que se está disputando, Clausura 2023, después del fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol en los últimos procesos. Pero para que haga su partida, tiene que jugarse por última ocasión este fin de semana.

Aunque se han visto equipos beneficiados por el formato de reclasificación y resultando campeones del país, fueron todos en el sistema antiguo y ninguno de ellos terminando la fase regular por debajo de la novena posición en la tabla. Y esto lo digo, porque poco o nada suma tener más equipos compitiendo por el trofeo en la etapa de eliminación. Muy por el contrario, las primeras diecisiete jornadas se pintan de tonos mediocres y conformistas. Los conjuntos que saben que no compiten por mucho, se vuelven menos competitivos porque pueden clasificarse para la última etapa estando más cerca del sotanero que del puntero. Y lejos de hacer el torneo parejo, hace más grandes las distancias. Prueba de esto es que en los torneos del “nuevo repechaje” no ha salido campeón un equipo que haya llegado a la liguilla mediante reclasificación.

Y más allá de si es parejo o no, si sirve o no, es antideportivo y punto. No existe la justicia o el mérito competitivo bajo este formato. Habría que explicarle a un inglés, fanático del Liverpool, que ha visto a su equipo perder la liga haciendo una campaña casi perfecta, sumando noventa y dos puntos y con apenas uno de diferencia abajo del que resultó campeón, que acá en la Liga MX, Monterrey, que registró cuarenta unidades, y Santos Laguna, que no hizo ni la mitad (diecinueve) y que entró por el descenso administrativo de Querétaro, tienen la misma oportunidad de llevarse el título. Es un poco de risa, pero debería de darnos vergüenza internacional.

Por lo pronto, se tiene que disputar este sábado y domingo. Los que terminaron en mejor posición ponen casa en un compromiso a partido único: Pachuca recibe a Santos, Club León tendrá el apoyo de su afición para medirse ante Atlético de San Luis, los Tigres de Robert Siboldi enfrentarán a Puebla en el Universitario y Cruz Azul se verá con el Atlas en el Estadio Azteca.

Y es más de lo mismo, naturalmente, son claros favoritos los que finalizaron la campaña regular en una mejor posición y me parece que los demás están para llenar el cuadro y un poco más. Estas últimas, son escuadras que a nadie convencieron a lo largo del torneo, que presentaron versiones muy grises en las primeras diecisiete fechas y que estuvieron más cerca de quedar fuera del repechaje que de recibir el partido de repesca en casa.

Después de este fin de semana, se estará yendo el repechaje y, por todos mis buenos deseos hacia un fútbol mexicano más fuerte y competitivo, espero que, ahora sí, por favor no regrese.

