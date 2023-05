Bego Faz: Nosotras sabemos lo que tenemos.

Su llegada al Club Halcones Rojos de Veracruz para formar parte de las Rojas para la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil causó sorpresa en muchos.

Bego Faz llega a las Rojas precedida de un buen cartel especialmente en el baloncesto colegial de Estados Unidos en donde es considerada como la mejor mexicana que ha participado en la NCAA (División I de Baloncesto Femenino); además de haber logrado obtener varios récords, lo que la llevaron jugar para equipos importantes de este deporte, así como lograr hazañas que ninguna otra mexicana ha conseguido.

Su regreso al baloncesto mexicano fue en el 2020 para jugar con las Lobas de Aguascalientes y un año después resultó campeona; es ahí donde conoce a Israel Zermeño y de ahí se da su llegada a las Rojas de Veracruz “fue mi coach con Lobas de Aguascalientes y tuvimos un campeonato; tuve una experiencia muy buena con él, cuando me comentaron de este proyecto en Veracruz y él como entrenador me sonó un proyecto muy interesante”.

“Me siento muy feliz y emocionada (de llegar a las Rojas) es que es un grupo super abierto, desde el primer momento me hicieron sentir como en casa y la verdad es que estoy muy emocionada”, comentó la potosina.

Bego Faz: Nosotras sabemos lo que tenemos

Nacida un 22 de septiembre de 1994 en San Luis Potosí y con su 1.91 metros de estatura, Bego Faz está muy agradecida con las personas que la han ayudado a lograr lo que ha hecho en el baloncesto de Estados Unidos “he tenido gente que me ha apoyado mucho, que me ha entrenado muy bien, por eso he llegado a lugares importantes y me encanta poder representar a mi país en otros lugares”.

La potosina cuenta con varios récords entre ellos el de más bloqueos en la temporada 2014-2015 de su conferencia; el récord general de bloqueo de primer año de la conferencia; además de ser nombrada “Jugadora defensiva del año de Mountain West”, entre muchos otros.

Los logros de Faz la convirtieron en la primera mexicana en jugar en un Final Four y la única en llegar hasta un equipo legendario como Duke, universidad en la que se graduó, entre los años 2017-2018.

Presentan a Las Rojas de Veracruz

Cacao Valdez ingresa a la historia de El Águila

Bego Faz, quien juega la posición 5, señaló que le “encanta la defensa, creo que eso es lo que me caracteriza, me encanta taponear, me encanta ayudar a mi equipo a defender. Vengo con todas las ganas del mundo, soy una jugadora que va a dejar todo en la cancha y lo va a dar todo por el equipo”.

Al hablar del juego inaugural ante Halcones Xalapa Femenil, dijo que sus rivales “son muy buen equipo, pero sabemos lo que tenemos nosotras y estamos emocionadas por el encuentro por eso invitamos a la afición a que venga a apoyarnos, es el primer año del equipo; no los vamos a defraudar. Va a ser un gran show”.

SIGUEN A LA VENTA LOS BOLETOS

Mientras tanto, la directiva del Club Halcones Rojos de Veracruz, que encabeza Roberto Alvarado Rosete, señaló que este jueves continúa la venta de boletos tanto en las taquillas del Auditorio “Benito Juárez” como en línea a través de www.eticket.mx para el juego inaugural a celebrarse este viernes a las 20:00 horas en el Auditorio “Benito Juárez” ante Halcones Xalapa Femenil.

Los precios de los boletos son los siguientes:

VIP $500

Central Baja $300

Central Alta $200

Herradura Baja $200

Herradura Alta $100

Lateral $80

Las taquillas están abiertas de 9.00 a 2.00 y de 3.00 a 6.00.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ