Se pone en marcha la jornada 8 de la Liga Municipal.

La Liga Municipal pone en acción en la jornada 8 las acciones darán inicio este jueves en los campos de la Facultad de Educación Física a las 17:00 hrs. con el encuentro del Club Deportivo España y de Car del Puerto en la categoría juvenil A.

Para el viernes 27 en la Facultad de Educación Física a las 16:00 hrs. el Club deportivo España se enfrentará con Académicos Buena Vista. De la categoría juvenil B

Para el mismo viernes 27 de enero en el complejo deportivo La Panchita a las 15:30 hrs. en el campo 4 A se enfrentarán Heroicos vs EFSA camaroncito de Alvarado en la categoría infantil B en el campo 3 a las 16:00 hrs. en la categoría juvenil A jugarán Car del Puerto en contra EFSA Camaroncitos de Alvarado y en el campo 4 a las 16:30 hrs. medirán fuerzas FC. Porto Palmeiras con EFSA Camaroncito de Alvarado.

Las acciones continuarán en el campo La Madriguera con tres encuentros el primero será a las 16:00 hrs. con el partido Deportivo Xana que se enfrentará con la Escuela Tiburones Rojos en la categoría infantil B. A las 17:00 hrs. jugarán Atlas FC. contra deportivo Xana en la categoría infantil BB y a las 18:00 hrs. Se llevará el encuentro Atlas FC en contra Escualos Kids. de la categoría infantil B

Las acciones continuarán en Reino Mágico en el campo 2 A con dos encuentros el primero a las 16:00hrs, el Club Deportivo Ivamar vs Atlético Chivería en la categoría infantil B y a las 17:00 hrs, el Club Deportivo Ivamar vs Atlético Chivería de la categoría infantil BB

En el campo 2 B entrarán en acción a las 16:00 hrs. Escuela Tiburones Rojos vs Escualos Kids.

Para el sábado 28 de enero darán inicio las actividades en el campo 2 de Reino Mágico con seis encuentros el primero será a las 8:30 hrs, con la categoría infantil A con el encuentro Delfines de Xalapa vs FC. Porto Palmeiras a las 10:00 hrs. con el partido Delfines de Xalapa vs Italia FC. categoría infantil A inmediatamente después a las 11:20 hrs. contra CR. Juniors vs Atlas FC. de la categoría juvenil B a las 12:40 hrs. verán acción la categoría infantil A de Atlas FC. que enfrenta con la escuela de Tiburones Rojos un poco más tarde a las 14:00 hrs. jugarán Heroicos vs Club deportivo Ivamar y a las 16:20 hrs. se enfrentara camarón loco vs Académicos vista mar y en el campo 2 A se levara el juego a las 15:20 hrs, entre las escuadras FC. Palmeiras y Deportivo Palenque en la categoría infantil BB.

Para el domingo 29 en los campos de futbol de playa de vacas habrá dos encuentros el primero será a las 12:00 hrs. Con el juego Atlético Chivería vs Atlas 2009 de la categoría juvenil A el otro juego será a las 14:00 hrs, Italia vs Atlético Chivería en la categoría juvenil B.

Para cerrar la jornada en el complejo deportivo La Panchita jugarán en el campo 2 a las 10 hrs. Italia vs Rebaño Chivas Veracruz en la categoría infantil A, momentos más tarde a las 12:00 hrs, se llevará el encuentro Atlas FC. y CR. Juniors en la categoría juvenil C y a las 14.00 hrs. Club FNERRR se enfrentara con CEFOR azul en la categoría juvenil C.

En el campo 3 habrá dos encuentros de la categoría C el primero será a las 12:00 hrs, entre el club Corinthians y rebaño Chivas Veracruz Y a las 14.00 hrs. Atlético Logroñés vs Atlético Buena vista.

En el campo 4 se disputarán dos juegos de la categoría juvenil B a las 12.00 hrs. Club Deportivo Ivamar vs Club Deportivo Independiente y a las 14:00 hrs. Tiburones Freseros vs Rebaño Chivas Veracruz.

