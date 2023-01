Joana Sanz borra fotos de redes con Dani Alves.

En su cuenta de Instagram, la modelo eliminó imágenes recientes donde aparecía con el exjugador de Pumas.

La esposa de Dani Alves, borró las fotos más recientes con el futbolista de las redes sociales tras la denuncia por presunta agresión sexual que tiene en su contra.

La modelo, en días anteriores había señalado todo su apoyo al exjugador de Pumas al recordar el tiempo de conocerlo de más de dos décadas y una ya como matrimonio.

Declaró al programa Fiesta en España: “Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado casada 10 con él. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando”.

Por lo tanto, la abogada de la presunta víctima ya habló con la prensa brasileña sobre el tratamiento psiquiátrico que está siguiendo la denunciante, así como la negativa de querer llegar a un acuerdo por afuera.

La esposa de Dani Alves dijo: “Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan en el reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo le conocí, sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”.

Las declaraciones de los testigos acorralan a Dani Alves y las pruebas que se dan a conocer poco a poco, como videos grabados y demás, no juegan para nada a su favor.

Finalmente, este jueves, Joana Sanz parece haberle quitado todo su apoyo al brasileño con esta acción de eliminar la mayoría de las fotografías juntos en Instagram, donde la más reciente es de hace más de un año.

