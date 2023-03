Se disputa la fecha 8 del Fut Sala de la Quinta Etapa.

Rol de juegos fecha 8 para el día sábado 5 de marzo del 2023, en el Fut Sala de la Quinta Etapa, del Infonavit Buena Vista.

“Jóvenes por favor chequen el color de playera ejemplo si dice rojo ese color les toca gracias atte Lic. Eric Sánchez V”.

Iturcar suma dos victorias

Sigue CDF con buena participación

Fénix (rojo) vs Ranger (blanco) (1) pm, FC Sports (azul) vs Chocolatitos (verde) (2), Federal Uno(blanco) vs Anexados (negro) (3) pm, Madrileños (azul) vs Deportiv FC (blanco) (4) pm.

Además, Pache (blanco) vs Porto FC (azul) (5) pm, Independiente (blanco) vs Chipiturcos (6) (rojo), A. Quinta (azul) vs R. Veracruz (rojo) (7) pm.

