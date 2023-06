Santiago Tovar busca un buen resultado en NASCAR.

Este fin de semana se corre la fecha 5 NASCAR México en el Óvalo Aguascalientes, evento al cual el piloto #22 de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Santiago Tovar llega en busca de ese resultado que en las dos últimas carreras se ha negado por cuestiones fuera de su alcance y que ahora lo tienen en la posición número doce del campeonato.

En Chihuahua pareciera que el camino de Tovar y su equipo mejoraba de manera considerable, pero en Querétaro después de una calificación complicada y una primera parte de carrera manteniéndose competitivo, en la segunda parte todo cambiaba al comenzar una mejor remontada donde se veía la posibilidad de conseguir nuevamente el top cinco, en la recta principal era tocado de fuerte manera dejando su auto dañado sin posibilidades de poder continuar la carrera quedando así fuera con un resultado que no esperaba y que solo daño sus aspiraciones a continuar el ascenso en la general.

Este fin de semana se presenta una nueva oportunidad para Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team en el Óvalo Aguascalientes, pista de la cual ya ha probado el sabor de la victoria en el año 2015, busca ahora una nueva oportunidad y así ser el quinto triunfador de la temporada 2023 NASCAR México en la pista que más satisfacciones ha dejado a su equipo en los últimos años tratando que esto sea el parteaguas para darle la vuelta esa racha de resultados.

Santiago Tovar #22: “Querétaro fue muy complicado para nosotros, desafortunadamente después de encontrar un buen balance en el auto un accidente nos deja fuera, seguramente íbamos a terminar nuevamente en un buen lugar pero bueno eso ya es historia, ahora estamos concentrados en Aguascalientes, una pista donde sé que a mi equipo se le acomoda teniendo muy buenos resultados con victorias, por mi parte también he podido ganar en este óvalo, es una pista que me motiva a donde voy a llegar fuerte, el equipo me va a dar las herramientas necesarias para pelear los primeros lugares, espero sea el parteaguas que venimos buscando para irnos hacia adelante en el campeonato manteniéndonos así para buscar la constancia de cara a la segunda mitad de la temporada ”.

Atractiva será la presencia tanto de Santiago Tovar como de su compañero Rubén García Jr. en el Meet and Greet que se estará realizando el próximo viernes 9 de junio a las 17:30 horas en Volkswagen Rafedher Aguascalientes, Av. Aguascalientes No. 702, Jardines de la Concepción, Aguascalientes, Aguascalientes.

En pista Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team este fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México arranca a partir del sábado con dos prácticas divididas en dos grupos teniendo la primera de 9:40 a 11:25 y la segunda de 12:10 a 13:45 ya contando ambos grupos de 45 y 50 minutos respectivamente, posteriormente la calificación a las 15:30 y para el Domingo 11 el Gran Premio Aguascalientes a las 13:30 170 vueltas o 100 minutos.

