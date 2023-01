Roberto Matosas: El problema con las decisiones.

Por Tim Elmore, diciembre 2022

Si tuvieras que decidir este año entre tener más opciones o menos opciones en tu vida, ¿cuál querrías? Los datos sobre este tema pueden sorprenderle.

Los estadounidenses han valorado la libertad desde el comienzo de nuestra nación. Creemos que la “tierra de las oportunidades” implica que podemos elegir precisamente cómo vivimos nuestras vidas. Nos encantan las opciones.

Pero hay un inconveniente en todo esto. Hay una paradoja en juego con las elecciones.

La paradoja podría ser que a medida que nuestra libertad de elección se ha expandido, puede paralizarnos. Ahora tomamos cientos de miles de decisiones cada año, y además de eso, varias decisiones dentro de cada elección que hacemos. Por ejemplo, ¿has visitado tu supermercado local últimamente?

Hay 29 tipos diferentes de panes, sin incluir panecillos y magdalenas.

Hay poco más de 150 aderezos para ensaladas diferentes para elegir.

Hay poco menos de mil tipos diferentes de pasta de dientes disponibles.

Soy diabético tipo uno. Utilizo una bomba de insulina y un sensor para rastrear mis niveles de azúcar en la sangre. Acabo de descubrir que el diabético promedio toma 400 decisiones más al día que la persona promedio. Me cansa solo de pensarlo.

¿Qué le ha hecho esto a nuestra sociedad?

Millones de personas hoy en día no tienen recuerdos de sólo tres cadenas de televisión o de un teléfono que sólo hacía llamadas telefónicas. Los jóvenes han crecido con teléfonos inteligentes, aplicaciones ilimitadas y notificaciones de redes sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre han experimentado una sobrecarga de información. Cada vez elegimos más entre opciones con mucha más frecuencia que las generaciones pasadas.

El psicólogo Barry Schwartz cree que esto ha llevado a (lo que él llama) la paradoja de la elección.

En lugar de sentir libertad, nos sentimos paralizados y no podemos elegir. Se realizó un experimento fuera de un mercado local. Se colocaron dos mesas al frente, ambas vendiendo los mismos artículos, pero había una diferencia. La tabla de la izquierda mostraba un montón de opciones de productos. La tabla de la derecha mostraba solo tres. Los investigadores descubrieron la parálisis del consumidor. Mientras que más personas migraron a la mesa con numerosas opciones, menos realmente hicieron una compra. Mientras que un poco menos de personas visitaron la otra mesa, más compraron algo.

En lugar de sentirnos felices, terminamos menos satisfechos con nuestra elección. Los investigadores también descubrieron que cuando las personas tienen más opciones, los niveles de satisfacción en realidad disminuyen después de cierto punto. Cuantas más opciones haya, más fácil será sentir arrepentimiento por la elección que hicimos. El “miedo a perderse” es real. Los niveles de felicidad disminuyen porque somos conscientes de lo que podemos haber perdido. ¿Qué pasa si tomamos la decisión equivocada? ¿Qué pasaría si otros supieran más que yo y tomaran una mejor decisión? Sufrimos de FOMO y dudas.

En lugar de satisfacción, experimentamos la escalada de expectativas. Con más opciones frente a nosotros, nuestros niveles de expectativa aumentan. Inconscientemente tendemos a esperar más de ellos. Tiene sentido.: Con todas estas opciones, asumimos que debe haber un resultado ideal para nosotros personalmente. Esperamos la perfección. Parece contradictorio, pero si tuviéramos solo una opción de pan en el supermercado, la carga de elección sería eliminarse, nuestros niveles de expectativa disminuyen y el resultado neto es que salimos de la tienda más felices.

Esto puede explicar por qué más consumidores jóvenes prefieren Trader Joe’s sobre los supermercados de marca más grandes. En Trader Joe’s, puede haber dos tipos de mantequilla de maní, no veinte. También explica por qué los restaurantes de comida rápida sugieren “combos” en su menú. La transacción es menos complicada. Hay consecuencias negativas para tantas opciones.

La conexión entre las elecciones y la ansiedad Tiene sentido que mirar fijamente numerosas opciones mientras tiene que tomar, y la decisión de eliminar la mayoría de esas opciones a favor de una puede conducir a sentimientos de ansiedad. No estoy sugiriendo un trastorno de ansiedad; solo una persona ansiosa. Demasiado ansioso. Por ejemplo, los estudiantes universitarios están abrumados. Sigue siendo una palabra que usan cuando describen sus vidas en grupos focales y en encuestas nacionales. La American College Health Association descubrió por primera vez esta realidad en 2007, cuando el 94% de los estudiantes universitarios informaron sentirse “abrumados”. Cuarenta y cuatro44 por ciento dijeron que estaban tan abrumados que era difícil funcionar. No creo que estén abrumados porque son menos inteligentes o menos talentosos que las generaciones anteriores de estudiantes universitarios.

¿Podría ser que parte de su ansiedad se deba a demasiadas opciones?

La conexión entre las opciones y la depresión Considere esto. Con una sola opción, cuando no te gusta lo que obtienes, tienes a alguien más a quien culpar. Cuando hay un montón de opciones y no te gusta lo que obtienes, ¿quién tiene la culpa? Tú. Preferimos culpar a alguien más. El Dr. Barry Schwartz cree que un contribuyente significativo a la depresión clínica de las personas hoy en día es que tienen muchas opciones. Las expectativas son altas y la satisfacción es baja, y las personas se dan cuenta de que la persona a culpar son ellos mismos. Curiosamente, mientras que Estados Unidos disfruta de una de las economías más ricas del mundo, no somos las personas más felices. Según el Informe Mundial de la Felicidad 2021, ni siquiera estamos entre los diez primeros. Algunas naciones que experimentan más pobreza son en realidad más felices. Los niveles de depresión son más bajos. Triste pero cierto.

No tiene sentido a menos que consideremos la sociedad que hemos creado.

Liderando a los estudiantes después de una pandemia

En el lado posterior de la pandemia de COVID-19, creo que un elemento adicional a nuestro sentimiento abrumado es: la incertidumbre. Además de las opciones, existen muchas incógnitas en nuestro futuro, incluido un mercado laboral inestable, una economía en recuperación y si nuestro título universitario realmente nos preparó para el mercado automatizado de hoy. Nos preguntamos si estamos listos para el futuro–; si tomamos las decisiones correctas con tanta ambigüedad en torno a nuestras opciones.

El costo de oportunidad resta de las opciones que elegimos. Debemos realizar un acto de equilibrio para liderar bien a los equipos este año. Alguna elección es mejor que ninguna opción, pero no se deduce que toneladas de opciones hagan la vida proporcionalmente mejor. Deberíamos simplificar las cosas. Por ejemplo, sugiero:

· Date límites a tus propias opciones y limita tu tiempo al elegir.

· Ofrezca dos o tres opciones para los miembros del equipo en el trabajo, no opciones ilimitadas.

· Cuando haya varias opciones, ofrézcalas en combinaciones para simplificar la elección.

· Al proporcionar opciones para su equipo, recuérdeles el objetivo claro a medida que decidan.

Vi una caricatura de un anciano y una anciana caminando por el parque. El hombre dijo:

“Todo estaba mejor cuando todo estaba peor”.

Es una broma, pero tal vez ese viejo está en algo.

Lideremos nuestro equipo, bien a la luz de esta paradoja de elección.

