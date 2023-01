Romina Domínguez regresa a España.

La tenista veracruzana radica en Barcelona. Quiere ser profesional y ser la número uno.

La tenista veracruzana Romina Domínguez García, pasó el fin del año en el puerto de Veracruz, así como los primeros días del 2023, y este domingo regresa a España, en donde se prepara para llegar “a ser profesional y ser la número uno”.

En charla para El Dictamen, dijo que en el 2022 me fue muy bien, pude entrar a los Másters absolutos, categorías + 18, una abierta, pude jugar y ganar en Barcelona, jugué bastantes torneos y muchos partidos, fue muy buena experiencia y terminé muy bien, muy contenta y muy satisfecha de todo”.

Romina pasó las vacaciones en Veracruz, pero regresa hoy a España, “me quedo otro año allá y voy a regresar a Veracruz, por noviembre (2023), tengo un torneo muy importante el 2 enero (2024), es un Rafa Nadal y es en donde tengo que entrar, éste año no pude”.

Recordó que entrena en Barcelona, en Cornellá, sus coaches están encabezados por Sergi Bruguera, en donde ha aprendido mucho.

“He visto mucha mejora en todos mis golpes, tengo más potencia, subí 10 kilos, tengo más sprint, corro más, veo mucha experiencia ahí y bastante mejora”.

“En la parte económica mis patrocinadores me apoyan muchísimo, Intersist, Notaría número 8, Willson, Ritate, no quiero dejar a nadie afuera pero me han apoyado demasiado, Ángel Corzo, el cirujano, muchas personas que me han apoyado y estoy muy agradecida”.

La meta que tiene en mente es “jugar este año, tengo un wild card para jugar un torneo en Italia, me quiero preparar, es un torneo muy importante y apenas voy empezar a jugar ITFS y ver cómo no va; quiero empezar a jugar eventos cinco miles, pero la primera meta es llegar a ser profesional y ser la número uno”.

Romina cumplió 13 años en el pasado mes de diciembre, recordó que al principio de su llegada a Barcelona, “mr había sentido sola, un poco triste, porque no estaba con mi familia, mis amigos, pero ya después conseguí amigos, muy contenta; estoy satisfecha, la residencia, mis amigos, las personas allá son muy amables, yo creo que estoy bastante bien allá”.

Al momento de la charla estaba por iniciar un juego de tenis en Veracruz, el último antes de viajar al “Viejo Continente”.

Sus Padres, Pilar García Sanz y Jean Carlo Domínguez, el apoyo de Romina desde el puerto, junto con su familia.

