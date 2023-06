Richards gana para Zapata en Tractocamiones.

El capitalino Homero Richards de Grupo Zapata, subió a lo más alto del podio en la cuarta fecha de la Súper Copa-SpeedFest, disputada en la Ciudad de México, seguido de “Majo” Rodríguez de RC Recycling y Santiago Tovar de Shell-Rimula

El piloto del tracto No. 20 no sorprendió con esta victoria después que arrancó en la pole: “Tovar era más técnico y María José más rápida, afortunadamente pude controlarlos y llevarme este triunfo que es lo que vine a buscar”.

“Sin duda es algo inolvidable, es algo por lo que he trabajado fuertemente, buscando nuestra mejor versión y hoy todo eso está dando resultados para llevarnos otro triunfo en la temporada en una categoría tan importante como los Tractocamiones”, dijo Homero.

Gran podio para Rodríguez quien comentó: “Es un triunfo de todo el equipo de los Freightliner, y por supuesto de mis patrocinador RC Recycling que es parte fundamental en las carreras de los Gigantes de las Pistas”.

De la Parra y Sierra arrasan en la Súper Copa-Speedfest

FMG concluye su Asamblea Anual Ordinaria.

Santiago no podía ocultar el hecho de no estar conforma con su tercer lugar, aunque lo mantiene en los primeros lugares del campeonato y manifestó que no descarta la posibilidad de buscar el triunfo en la siguiente carrera que será en Querétaro”

REYNA EN EXPERTOS Y PEREZ EN NOVATOS SE LLEVAN LA F5

Enrique Reyna se llevó la carrera de la F5 en el autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la cuarta fecha de la Súper Copa-SpeedFest, Iván González y Federico Solís completaron el podio de los expertos.

“He recibido mucho apoyo del equipo. Me encanta subir al podio en un circuito como este. Creí que iba a ser una carrera más disputada, pero no fue así por eso la diferencia con el segundo lugar”, expresó el potosino Reyna.

En lo que se refiera a la F5 Novatos fue José Pérez quien subió a recibir el trofeo de la primera posición, siendo secundado por Deko Abiakel y José Manuel Vidrio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ