¿Puedes jugar al ajedrez a la ciega?

JAQUE MATE. Por Hermes Valenzuela Martínez.

¿Quieres impresionar a tus amigos con una hazaña digna de Beth Harmon de la serie de Netflix “Gambito de Dama”?

¡Entonces aprende a jugar al ajedrez con los ojos vendados!

El ajedrez con los ojos vendados ha existido durante siglos. Siempre ha sido popular como herramienta de hándicap, lo que permite a los maestros dar probabilidades a los jugadores menos experimentados. En algunas ocasiones los grandes maestros luchan entre sí con los ojos vendados en igualdad de condiciones. El evento regular más famoso de este tipo fue el torneo amber chess. Se llevó a cabo de 1992 a 2011 y contó con una combinación de ajedrez rápido y con los ojos vendados, un formato único y muy entretenido para los espectadores.

¿Alguna vez has intentado jugar al ajedrez con los ojos vendados? ¿Y tus amigos? Para un jugador de club que no ha entrenado esta habilidad, incluso una partida puede ser demasiado. Sin embargo, mis conversaciones con unos grandes maestros de más de 2700 elo FIDE revelaron que para ellos 8-10 tableros es una carga de trabajo normal que no requiere ninguna preparación especial. Por ejemplo, Alexei Shirov, quien recientemente cumplió 49 años, dio una simultánea cronometrada con los ojos vendados en ocho tableros contra oponentes razonablemente duros y consiguió unos respetables 6,5 puntos de 8 posible. Según él, era sólo la segunda vez que daba una simultánea de este tipo.

En términos generales, existe una correlación positiva entre la fuerza de un jugador y su capacidad para jugar al ajedrez con los ojos vendados. Es posible que algunos jugadores estén especialmente dotados en esta disciplina. ¿O tal vez los mejores no están interesados en tales experimentos? De todos modos, el récord mundial actual para la mayoría de partidas jugadas en una simultánea de ajedrez con los ojos vendados no pertenece a Magnus Carlsen o algún ex campeón mundial de ajedrez, sino al GM Timur Gareyev de Estados Unidos, cuyo pico de elo FIDE fue de 2682 en febrero de 2013. El 3 de diciembre, en 2016, se enfrentó a 48 oponentes con una máscara sobre los ojos y sentado en una bicicleta estática, lo que resultó en 35 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

¿Puedes siquiera imaginar cómo eso podría ser posible para un humano?

