El coach que susurraba a los CEOs (I).

Manfred Kets de Vries (Huizen, Países Bajos, 1942), profesor del INSEAD, es uno de los mayores expertos en Desarrollo del Liderazgo. Comenté su modelo de las 3 H (Humildad, Humanidad y sentido del Humor), que simbolizan Gandhi, Tomás Moro y Mandela (con su sonrisa), para que el líder “no se pasara de rosca” en el libro ‘La Sensación de Fluidez’ hace 25 años.

Al modelo original le añadimos una cuarta H, la de la Honestidad, por la importancia decisiva de la Autenticidad en el Liderazgo. Otro gran líder, Lincoln (“el honrado Abe”) la simboliza.

[email protected] coaches debemos acompañar a [email protected] líderes para que sean de verdad humildes, [email protected], [email protected] y cuenten con sentido del humor (no es lo mismo caer en gracia que ser gracioso).

A sus 80 años, el profesor Kets de Vries que tanto admiro ha escrito ‘The CEO whisperer’ (el hombre que susurraba a los CEOs), una serie importante de reflexiones fruto de su larga trayectoria profesional. Un estudioso de los Consejeros Delegados, no porque le fascine el poder, sino porque su abuelo era CEO de una empresa mediana en Holanda tras la II GM y veía la complejidad del asunto. El autor cita a Hanry David Thoreau, “la mayor parte de la gente vive vidas de callada desesperación”. Porque “no podemos no comunicar” y eso suele generar ansiedad, tristeza y mucho dolor. Debemos replantearnos nuestro pasado para diseñar un futuro mejor, desde el “wandering and wondering” (vagabundear y preguntarse a un@ mism@), como en el cuadro de Caspar David Friedrich que figura en la portada del libro. Es lo que en alemán se llama “Rückenfigur”: mirar lo que tienes enfrente de ti y dentro de ti.

28 meditaciones sobre todo tipo de temas:

The rot at the top (La pudredumbre en la cima). Hay una clara relación entre las personalidades de los líderes, su toma de decisiones y los resultados que obtienen. No se trata de ver, sino de observar, y que no se aíslen en demasía. Manfred cita a Bertrand Russell: “Un gran problema de este mundo es que los locos y los fanáticos están muy seguros de sí mismos, en tanto que los sabios albergan dudas”. Un laboratorio de Liderazgo. El que puso en práctica en INSEAD como Escuela de Negocios. Se trata de la construcción del carácter (del griego “charassein”, que quiere decir “dejar marca”): la sabiduría de Sócrates, la determinación de Alejandro Magno, las habilidades políticas de Maquiavelo y paciencia del santo Job (póker de ases). “El carácter es lo más precioso que tenemos, porque determina nuestra brújula y las líneas rojas que no vamos a cruzar”. Kets de Vries lo llama las 7 C: Complejidad, Confianza, Compasión, Cuidado, Coraje, pensamiento Crítico y Comunicación. En sus clases, Kets de Vries ha utilizado casos reales y reconoce que “a la hora de ser un equipo, una Visión (de futuro) sin acción es una alucinación”. “El miedo nunca trae lo mejor de las personas; necesitamos seguridad psicológica”. El paradigma clínico. El enfoque de Manfred como coach y consultor es psicoterapéutico (en esto difiere de un servidor, para quien el coaching estratégico no debe meterse en estos berenjenales). Inconsciente, deseos básicos, regulación de las emociones, conexión entre lo intra e interpersonal. Él busca “la serpiente bajo la alfombra”, siguiendo a Jung: “hasta que no conviertas lo inconsciente en consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino”. Automotivación existencial. Manfred cuenta el caso de un cliente/paciente que sufría una pesadilla de ansiedad por miedo a la muerte. Una sensación de desconexión, una falta de sentido vital. Lo conecta con la película “Ikuru” (Vivir) de Akira Kurosawa, una de sus favoritas. La Ecuación de Auto-Actualización. Se trata de trascender a la muerte a través de una buena vida. “Auto-Actualización” es un término popularizado por Maslow: “lo que una persona puede ser, lo debe ser”. Equilibrio entre el presente y el futuro, con las relaciones sociales como clave de la Felicidad (el famoso estudio de Harvard). El poder del relato (“storytelling”). Somos lo que nos contamos, desde las cuevas prehistóricas de Lascaux y Altamira. El autor lo conecta con las neuronas espejo y el poder de la oxitocina. Es la resonancia emocional del Liderazgo. Reescribir las historias. En tiempos problemáticos, debemos hacerlo. “La motivación altruista es extremadamente poderosa”. Nuestro teatro interior. Dice el proverbio chino, “la gente feliz crea su teatro interior; la gente desgraciada culpa a su teatro exterior”. Son los estilos de apego y las anclas vitales: el propósito, el logro, el reconocimiento, el poder, el dinero, la venganza, el aprendizaje/la experimentación, la calidad de vida. ¿Qué te hace sentir viv@? Caveat emptor (el comprador asume el riesgo). “Cuidado con el falso conocimiento, que es más peligroso que la ignorancia” (George Bernard Shaw). Es el triunfo de la Esperanza sobre la Experiencia. Para cuidar a los demás, cuídate a ti mism@. La trayectoria freudiana. Como psicoanalista, reconoce que esa profesión suele ser motivo de ridículo (como en la película “terapia peligrosa”). Es el enigma de Freud. La montaña rusa del cambio. Son las dos caras de Jano: la guerra y la paz. ¿El cambio debe ser incremental o cuántico? Sólo un@ puede cambiarse a sí mism@. ¿Dónde quieres ir? La danza del susurrante. Es la llamada “contratransferencia” y el espacio transicional. “Como susurrador de CEOs debo entender lo que el cliente necesita”. Lo que funciona y no funciona, lo que resuena y lo que no. Todo cambio tiene su ritmo, sus pautas. Crear experiencias “Eureka”. La regresión es un mecanismo de defesa inconsciente. Hay que evitar que se ponga al servicio del ego. Las experiencias “Eureka” se localizan en la amígdala. Son los flujos y reflujos de la asociación. Como en el caso del David de Miguel Ángel, “he visto el ángel en el mármol y lo he extraído hasta que se ha liberado”. Las “Eureka” son grandes experiencias de aprendizaje.

