Promesas del golf latinoamericano en Mexico Open at Vidanta.

El Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, tiene el honor de presentar a los tres golfistas amateurs latinoamericanos que estarán compitiendo del 24 al 30 de abril en el Campo de Golf Vidanta Vallarta, gracias al programa VALUE NEXT GENERATION en su Segunda Generación.

El argentino Mateo Fernández de Oliveira y los mexicanos Omar Morales y José Cristóbal Islas son los amateurs que competirán con las mejores estrellas del golf internacional, en lo que será una oportunidad única rumbo a sus exitosas carreras.

José Cristobal Islas

VALUE Grupo Financiero y Mexico Open at Vidanta crearon en 2022 el programa VALUE NEXT GENERATION, en el cual golfistas amateurs obtienen su lugar en el field del evento deportivo y social más importante de Latinoamérica, el Mexico Open at Vidanta, buscando así incentivar el progreso de este deporte en el Continente y darles a las futuras generaciones una puerta de acceso al PGA TOUR.

Mateo Fernández de Oliveira, de 23 años de edad, quedó campeón del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2023 y se convirtió en el primer jugador de la Segunda Generación VALUE NEXT GENERATION. El argentino también se ganó una invitación al Masters de Augusta 2023, exenciones para el U.S. Open en Los Ángeles Country Club y The 151th Open en el Royal Liverpool.

“Jugar en un torneo del PGA TOUR será un sueño hecho realidad, algo que he deseado toda mi vida. Es un objetivo cumplido. El hecho de que se juegue en México, lo hará aún más especial. Tener oportunidades como ésta, me harán un mejor golfista; me prepararé y daré lo mejor de mí”, dijo Fernández.

Omar Morales obtuvo su exención al Mexico Open at Vidanta como parte de la segunda Generación VALUE NEXT GENERATION, al triunfar en el Clasificatorio VALUE celebrado el pasado 23 de febrero en el Club Campestre Monterrey. El torneo fue solo para Amateurs Mexicanos y contó con un field de 18 jugadores.

“Es el evento más grande que he jugado y es una gran oportunidad. Significa mucho para mí y para todos los Amateurs de México”, comentó el poblano.

El tercer miembro de esta generación es José Cristóbal Islas, quien competirá por segundo año consecutivo en el Mexico Open at Vidanta. El representante de la Universidad de Oregon se convirtió en el primer jugador amateur en coronarse en la Gira de Golf Profesional Mexicana, al ganar El Campanario Classic, en enero de 2023.

“Estoy muy contento por la noticia de mi invitación al Mexico Open at Vidanta: emocionado por el reto que se viene enfrente, y no me queda más que empezar a prepararme lo mejor que pueda”, dijo el hidalguense.

OmarMorales

Estos tres jóvenes golfistas compartirán campo con Jon Rahm, campeón defensor del Mexico Open at Vidanta y actualmente No. 3 del mundo, y el field completo de jugadores profesionales del PGA TOUR, en un escenario que brindará frutos rumbo a sus trayectorias a futuro.

En las siguientes semanas anunciaremos a más jugadores que participarán en el Mexico Open at Vidanta. Recordamos que tienen hasta el viernes 21 de abril, a las 5:00 pm ET (3:00 pm, tiempo del Centro de México), para confirmar su asistencia, así como pueden retirarse del torneo en cualquier momento.

