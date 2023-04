Desaparecidos, los Tiburones festejarán 80 años.

DESDE EL GRADERÍO. Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA.

Con la pertinente aclaración: solo para tiburones de corazón.

Desafiliados, secuestrados, embargados, y ahora sin estadio, los Tiburones Rojos de Veracruz festejarán el LXXX Aniversario de su fundación.

Constituido, de acuerdo a varias publicaciones, el 9 de abril de 1943, coincidentemente, celebrarán sus 80 años en “Domingo de Resurrección”.

De religión católica y cristiana, en su mayoría, el pueblo mexicano y veracruzano, en este caso la afición escuala, parece ser ha perdido la fe. Y es que, la palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más: lo que no parece ser el caso de los Tiburones.

Sin embargo, de una forma u otra, seguramente los miles y miles de fanáticos de los Tiburones Rojos, los que llevan los colores rojiazul en sus venas, no van a dejar pasar que esta fecha, tan importante en su historia, pase desaperciida.

De hecho, un grupo de fanáticos ya se dio cita en el derruido estadio Luis “Pirata” de la Fuente, para pintar y restaurar escudos del equipo en algunas de las bardas que, todavía no han sido destruidas, y seguramente habrá otras demostraciones.

Por supuesto, esperamos que, cuando menos, haya posturas y posicionamientos de algunos de sus exjugadores, extécnicos y hasta expropietarios.

Es cierto, los Tiburones Rojos no existen, no compiten, pero su historia, no se puede borrar, solo porque la última directiva no hizo las cosas bien para poder evitar que fueran desafiliados por la FMF en diciembre de 2019.

Tampoco se puede anular de la memoria de todos los fanáticos, la prensa deportiva, porque los trofeos ganados en su primera etapa, los de las Ligas de 1945-1946 y 1949-1950 y Copa de 1948 y, otros galardones no aparecen por ninguna parte.

Y del de la CopaMx del Clausura 2016 ni hablamos.

Dejar en claro que, en esos 80 años, el equipo Veracruz ha participado 46 años en Liga Mayor o Primera División; 18 años y medio en segunda división, Primera División A, Liga de Ascenso o Liga de Expansión; y 15 años y medio desaparecidos, por descensos, disolución, ventas, cesiones y desafiliaciones.

Pero, cada una de las 5 etapas tiene historias y más historias.

En lo personal, aunque creo que soy el menos indicado, he venido preparando un trabajo especial con el que festejaré esta importante fecha.

Les doy una pista…Tiburones: 80 Años, 40 Historias.

Mi amigo Julio Mora, podría platicarles un poco más.

Vuelvo aclarar: solo para fanáticos escualos. Pronto, muy pronto, cientos y cientos conocerán un poco más de su adorado equipo.

