Premios The Best: Messi el mejor jugador.

‘La Pulga’ gana su segundo trofeo mientras que Alexia Putellas repite en la rama femenil; Oleksy gana el Puskas.

La gala de premios The Best 2022 de la FIFA se llevó a cabo este lunes 27 de febrero con el galardón a Lionel Messi como el mejor jugador de 2022 en una gala celebrada en París, Francia.

El primer premio The Best entrega fue a Pelé como homenaje al futbolista brasileño fallecido a finales de diciembre de 2022 y con emotivas palabras por parte de Ronaldo Nazario.

La entrega, el sacrificio, la disciplina y la eficiencia en los campos de futbol profesionales a lo largo de una temporada tienen su recompensa en la entrega del premio The Best de la FIFA, sobre todo con la distinción individual al mejor futbolista del mundo.

Solo aquellos que viven en la cima durante un año pueden hacerse acreedores a este galardón, el cual es una especie de corona otorgada por el máximo organismo rector del balompié a nivel mundial. A quién se la colocan, se puede presumir como el rey del balón por 365 días con opción a duplicar el periodo.

LOS GANADORES DEL PREMIO THE BEST 2022

Lionel Messi consiguió su segundo premio The Best para igualar a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski como máximos ganadores del reconocimiento. Guió a Argentina al título de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El actual jugador del PSG es también multi ganador del Balón de Oro, además de ser ganador de tres Champions League, se trata del segundo futbolista más ganador en la historia, solo después de Dani Alves.

Por su parte, Alexia Putellas es capitana del Barcelona, Balón de Oro, ganadora de la Champions League femenil, máxima referente del futbol español, repite como ganadora después de llevarse el premio The Best el año pasado.

-Premio al mejor jugador: Lionel Messi (PSG/Argentina)

-Premio a la mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona/España)

-El 11 varonil FIFpro del año 2022: Courtois, Hakimi, Cancelo, Van Dijk, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland.

-El 11 femenil FIFpro del año 2022: Endler, Bronze, León, Williamson, Renard, Putellas, Walsh, Oberdorf, Morgan, Kerr, Mead.



-Premio a la afición: Argentina

-Premio al Fair Play, juego limpio: Luka Lochoshvili (Cremonese)

-Mejor entrenador de un equipo varonil: Lionel Argentina (Argentina)

-Mejor entrenadora de un equipo femenil: Sarina Wiegman (Inglaterra)

-Premio Puskas al mejor gol: Marcin Oleksy

-Mejor portero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa/Argentina)

-Mejor portera: Mary Earps (Manchester United)

Fue en enero de 2017 cuando se llevó a cabo la primera ceremonia de este galardón que reconoció a aquellos con mejor desempeño del periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016.

Las coronas que se reparten en los premios The Best de FIFA incluyen al mejor futbolista del año, mejor portero, mejor entrenador y once ideal tanto de la rama varonil como de la femenil.

Cabe señalar que hubo dos antecesores de esta distinción, y fueron los FIFA World Player Gala, que se llevaron a cabo de 1991 a 2009, y el FIFA Balón de Oro, de 2010 a 2016, cuando máximo organismo rector del balompié del globo se unió a France Football para galardonar a los más destacados de este deporte.

TODOS LOS GANADORES AL PREMIO THE BEST DE FIFA AL MEJOR FUTBOLISTA DEL AÑO

En siete ediciones celebradas, ha habido solamente cuatro ganadores, pues tanto Cristiano Ronaldo, Lionel Messi como Robert Lewandowski se han quedado con dos coronas de este premio.

2016: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann

2017: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr.

2018: Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah

2019: Lionel Messi, Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo

2020: Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

2021: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Mohamed Salah

2022: Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé

TODAS LAS GANADORAS A MEJOR JUGADORA DEL AÑO DE LOS PREMIOS THE BEST

Alexia Putellas es ya la primera jugdora que repite en la lista que premia a lo mejor del balompié femenil.

2016: Carli Lloyd, Marta Vieira, Melanie Behringer

2017: Lieke Martens, Carli Lloyd, Deyna Castellanos

2018: Marta Vieira, Dzsenifer Marozsán, Ada Hegerberg

2019: Megan Rapinoe, Alex Morgan, Lucy Bronze

2020: Lucy Bronze, Pernille Harder, Wendie Renard

2021: Alexia Putellas, Sam Kerr, Jenni Hermoso

2022: Alexia Putellas, Beth Mead, Alex Morgan

PREMIOS THE BEST DE FIFA: TODOS LOS GANADORES AL MEJOR PORTERO

Esta categoría no fue incluida en la primera ronda de entrega de este galardón. De entrada, en ella han figurado tres campeones mundiales: el italiano Gianluigi Buffon, Emiliano Martínez y Manuel Neuer.

Mientras que en el rubro femenil, este premio se empezó a repartir a partir de 2019.

2017: Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Keylor Navas

2018: Thibaut Courtois, Hugo Lloris, Kasper Schmeichel

2019: Alisson Becker, Marc André Ter-Stegen, Ederson Moraes / Sari van Veenendaal, Christiane Endler, Hedvig Lindahl

2020: Manuel Neuer, Alisson Becker, Jan Oblak / Sarah Bouhaddi, Christiane Endler, Alyssa Naeher

2021: Edouard Mendy, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer / Christiane Endler, Stephanie Labbé, Ann-Katrin Berger

2022: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Yassine Bounou, Thibaut Courtois / Mary Earps, Ann-Katrinn Berger, Christiane Endler

PREMIOS THE BEST FIFA: TODOS LOS GANADORES, VARONIL Y FEMENIL, AL MEJOR ENTRENADOR

También los estrategas tienen su espacio en este reconocimiento de máximo organismo rector del futbol mundial. En la entrega de 2022, Lionel Scaloni se alzó con la gloria después de ganar con Argentina el Mundial de Qatar.

2016: Claudio Ranieri, Zinedine Zidane, Fernando Santos / Silvia Neid, Jill Ellis, Pia Sundhage

2017: Zinedine Zidane, Antonio Conte, Massimiliano Allegri / Sarina Weigman, Niels Nielsen, Gerard Precheur

2018: Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Zlatko Dalic / Reynald Pedros, Sarina Weigman, Asako Takakura

2019: Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino / Jill Ellis, Sarina Weigman, Phill Neville

2020: Jurgen Klopp, Hans-Dieter Flick, Marcelo Bielsa / Sarina Weigman, Jean-Luc Vasseur, Emma Hayes

2021: Thomas Tuchel, Roberto Mancini, Pep Guardiola / Emma Hayes, Lluis Cortés, Sarina Weigman

2022: Lionel Scaloni, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti / Sarina Wiegman, Pia Sundhage, Sonia Bompastor

PREMIOS THE BEST FIFA: TODOS LOS GANADORES, VARONIL Y FEMENIL, AL XI IDEAL

El futbol es un deporte de conjunto y en la entrega de galardones a lo más destacado del año no puede faltar la conformación de una alineación estelar con los jugadores más decisivos. En el rubro femenil, esta tradición comenzó en 2019.

2016: Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Lionel Messi.

2017: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Lionel Messi.

2018: David de Gea, Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, N’Golo Kanté, Eden Hazard, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi.

2019: Alisson, Matthijs de Ligt, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo, Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi / Sari van Veenendaal, Wendie Renard, Kelley O’Hara, Nilla Fletcher, Lucy Bronze, Amandine Henry, Julie Ertz, Rose Lavelle, Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe.

2020: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Thiago, Kevin de Bruyne, Joshua Kimmich, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi / Christiane Endler, Millie Bright, Lucy Bronze, Wendie Renard, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Delphine Cascarino, Pernille Harder, Tobin Heath, Vivianne Miedema, Megan Rapinoe.

2021: Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Leonardo Bonucci, David Alaba, N’Golo Kanté, Jorginho, Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lionel Messi / Christiane Endler, Millie Bright, Lucy Bronze, Wendie Renard, Magdalena Eriksson, Estefania Banini, Barbara Bonansea, Carli Lloyd, Marta, Vivianne Miedema, Alex Morgan.

2022: Courtois, Hakimi, Cancelo, Van Dijk, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland / Endler, Bronze, León, Williamson, Renard, Putellas, Walsh, Oberdorf, Morgan, Kerr, Mead.

