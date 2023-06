Misión cumplida del Club Insurgentes en Nacionales.

“El pronóstico se cumplió, en lo que teníamos en el papel desde hace un par de meses, cuando estuvimos en el Nacional Clasificatorio en Toluca”.

Así fue el balance del entrenador Miguel Velázquez Ortiz, respecto a la participación de los squashistas del Club Insurgentes de Xalapa en los Juegos Nacionales Conade en Guadalajara, Jalisco.

“Aunque teníamos alguna esperanza de una medalla de oro por ahí, que se quedó cerca, pero hubo varios factores que impidieron lograrlo, y ahora estamos haciendo evaluación para lo que se viene en el resto del año”, añadió.

Esos elementos en contra, a los que se enfrentó la delegación veracruzana, fueron las altas temperaturas, que se acercaron a los 40 grados centígrados, que favoreció a los locales, aunado a la presión que no supieron manejar los jugadores a la hora cero.

“Trabajamos el último semestre con gente que maneja la psicología deportiva, pero en los partidos, sobre todos los más pequeños, no resolvieron la dificultad”, acotó.

Sin embargo, resaltó que la nueva generación de squashistas del Club Insurgentes se dieron cuenta que deben entrenar aún más, pasar más horas, no sólo en la cancha, sino en el gimnasio y con mayor disciplina para mejorar.

El equipo está a la espera de la convocatoria del Campeonato Nacional, que podría ser en octubre, además se informó que los hermanos Maximiliano y Ginebra Jasso Pasos irán a competir a Estados Unidos y Canadá en septiembre a generar experiencia internacional, pero se tiene la expectativa que María Inés Rodríguez Cortés asista por segundo año seguido.

Miguel Velázquez agradeció el esfuerzo de los medallistas que tiene bajo su ala por el esfuerzo dado en Guadalajara.

La medalla de plata fue del equipo Sub 15 con Ginebra Jasso, María Rodríguez y Annie Hernández

Los bronces se dieron en Sub 17 con “Max” Jasso como parte del dobles sub 17, además del logrado con el equipo varonil de esa categoría, sin dejar de lado al conjunto Sub 15 con Diego Velázquez, Yeshua Velásquez y Alex Rodríguez.

