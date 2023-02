Mexico Open at Vidanta, da exención a Omar Morales.

El joven poblano competirá ante los mejores golfistas del mundo, gracias al programa Value Next Generation

El Mexico Open at Vidanta otorgó una exención a Omar Morales, ganador del Clasificatorio Value Next Generation, disputado el día de en el Club Campestre Monterrey, para competir en el evento oficial del PGA TOUR que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en Vidanta, Vallarta.

El oriundo de Puebla terminó con una tarjeta de 136 golpes (68 y 68), en un largo día de dos rondas para definir al triunfador. En sus primeros 18 hoyos, estuvo cerca de la perfección, pero un bogey en la última bandera se lo prohibió. La segunda caminata comenzó con un eagle, el empuje necesario para separarse del resto de los competidores; el más cercano, Sebastián Gamboa, quedó a cuatro impactos (140).

“Es un sentimiento de recompensa por todo el trabajo que le he dedicado. Me siento muy feliz, porque esto representa mucho para los amateurs mexicanos, que jugamos por todo el mundo. Tener la oportunidad de jugar un torneo de la máxima categoría significa muchísimo”, dijo el poblano, emocionado por la exención recibida.

Impulsar el golf nacional es uno de los propósitos del Mexico Open at Vidanta y sus oganizadores creen plenamente en el crecimiento de los jóvenes, quienes aspiran a convertirse en grandes jugadores, por lo que disputar un evento oficial del PGA TOUR les otorgará una gran experiencia rumbo a su futuro.

“Para nosotros es un orgullo contar con la presencia de Omar. Confiamos que esta oportunidad no la desaprovechará y nos dejará orgullosos a todos los mexicanos presentes en el Campo Vidanta Vallarta y a todo el País”, comentó Rodrigo Suárez Gilly, Director Ejecutivo del Mexico Open at Vidanta.

Morales, actualmente, cursa su segundo año en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde forma parte del equipo de golf. Ahora, formará parte de los jóvenes mexicanos en competir ante los mejores golfistas del mundo, gracias al programa Value Next Generation.

“Estamos muy orgullosos de poder participar en este proyecto tan bonito, de tanta promesa, tanta esperanza en los nuevos valores, por eso se llama Value Next Generation”, dijo Antonio Longoria, Director de Promoción de Value.

Los boletos para el Mexico Open at Vidanta están a la venta en ticketmaster.com.mx. Los niños de 12 años o menores entran gratis al evento (solo acceso general), acompañados por un adulto con boleto de acceso general (dos niños por adulto).

Para más información sobre el Mexico Open at Vidanta, por favor visita www.mexicoopen.mx y también síguenos a través de los canales oficiales del torneo en Facebook: @MexicoOpenGolf, Twitter: @MexicoOpenGolf e Instagram: @MexicoOpen.

