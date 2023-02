Messi admite que México fue el partido “más difícil”.

Ni Francia ni Países Bajos, la ‘Pulga’ admite que jugaron “peor” contra el Tri y confiesa que no ha visto la Final.

Lionel Messi, astro del PSG y Argentina, admitió que el partido más “difícil” para su selección en el pasado Mundial Qatar 2022 fue ante México.

El jugador del PSG, en entrevista para Urbana Play, la primera que otorga después de que la albiceleste se coronara en la Copa del Mundo, Messi destacó que el duelo ante el Tri fue, incluso, el “peor” que jugaron los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial que los sudamericanos acabaron por levantar.

Segundo campeonato de Academia Halcones Xalapa

Inician los Playoffs de la Liga Softball de El Águila

“El partido con México fue el más difícil por todo lo que nos jugábamos y fue el que peor jugamos, porque había que ganar sí o sí y eso te hace jugar diferente”.

En ese encuentro, Lionel enseñó el camino para que el conjunto albiceleste consiguiera el triunfo de 2-0 con el primer tanto del compromiso en el Estadio Lusail, un disparo desde fuera del área por parte de ‘La Pulga’, ya en el segundo tiempo.

Messi confesó que, si bien ha visto imágenes y resúmenes, no ha vuelto a ver el partido completo de la Gran Final de Qatar 2022 ante Francia.

Messi admite que México fue el partido “más difícil”.

Finalmente, “la verdad que no. No la volví a ver. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ