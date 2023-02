Marco Antonio “Chima” Ruiz, nuevo técnico de Tigres.

Tras la salida de Diego Cocca a la Selección Mexicana, la UANL presentó a su nuevo técnico.

“Chima” Ruiz resultó el elegido de Tigres para asumir el cargo de director técnico durante el Torneo Clausura 2023 y fue presentado en conferencia de prensa por el presidente Mauricio Culebro y el director deportivo Antonio Sancho Sánchez.

“Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Cocca, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional.

“En Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros y ambiciosos, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con estos colores y esta institución”, aseguró Mauricio Culebro en rueda de prensa.

Diego Cocca diera a conocer el acercamiento que tuvo el Tri por sus servicios, Mauricio Culebro confirmó que estaban al tanto de la situación.

“Ha existido una comunicación con la gente de la FMF, con el Comité de Selecciones Nacionales, nos manifestaron el interés de entrevistar con Diego (Cocca), hablamos con Diego, la decisión de él, queremos gente comprometida.

“Le comentamos la situación y dijo que quería ser parte de esos candidatos, entrevistas y el lunes en la tarde-noche recibimos una llamado donde nos pedía, no es permiso, pero nos avisaban cordialmente que querían ya con Diego por que la elección había sido que él fuera el entrenador de la selección nacional”, confirmó Culebro.

Reveló que una de las opciones era que el argentino terminara el Clausura 2023, sin embargo, Tigres determinó que se dedicaría a buscar técnico y aunque tenía algunos planes para reemplazar a Diego Cocca, determinó que ‘ Chima’ Ruiz sería el indicado.

“Todo fue muy rápido, fue repentino, sí fue una de las posibilidades que se manejó, que Diego (Cocca) terminara el torneo, también respetando algunos compromisos que tenía la selección y aquí las decisiones se toman con calma, con la cabeza fría, fue posibilidad y al final la decisión, estamos convencidos, que es lo mejor para esta institución, que necesitamos a alguien comprometido con esta institución.

“Es válido ir a cumplir un sueño y nosotros no estamos en condiciones de cortarle las alas a nadie, que no guste o no está de más, nos toca ver hacia adelante, lo que nos preocupa y ocupa es Tigres, cada quien es libre de tomar sus decisiones y hay ganas y muchas cosas para seguir ilusionándolos”.

El director deportivo de Tigres, Antonio Sancho Sánchez, le dio la bienvenida al “Chima” Ruiz como nuevo entrenador de Tigres.

“Quiero presentarles a nuestro director técnico que va a ser Marco Antonio “Chima” Ruiz, una persona que ha estado en la institución en diferentes etapas, se preparó, se fue a selecciones menores, fue subcampeón del mundo, luego estuvo en Sub-20 y en el proceso de los dos anteriores entrenadores tanto con Ricardo Ferreti, Miguel Herrera”.

“Es un hombre de casa, conoce a los jugadores, es un cuate muy bien preparado, conoce perfectamente la institución y estamos muy contentos que él sea nuestro entrenador junto con su cuerpo técnico, enhorabuena, muchas felicidades y a darle con todo”.

Como parte del cuerpo técnico de ‘Chima’ Ruiz, Juninho y Hugo Ayala serán auxiliares, además de Marcos Ayala y Juan Carlos Ortega.

Marco Antonio Ruiz va a ser el encargado de dirigir a Tigres en el juego del próximo fin de semana cuando enfrente a los Pumas de la UNAM en partido de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Tigres de la UANL actualmente se encuentran en la tercera posición de la tabla con once puntos, producto de tres victorias, dos empates, sin ninguna derrota.

