Nuevo seleccionador azteca.

Y de pronto, el elegido para asumir el banquillo nacional es Diego Cocca. La noticia no es excelente ni terrible, sino más de lo mismo.

Hace un tiempo Marcelo Bielsa estaba amarrado, después la disputa se encontraba entre Guillermo Almada y Miguel Herrera, y al final resulta que el argentino bicampeón con Atlas de Guadalajara será el estratega del combinado azteca para el próximo proceso. Esto me habla muchísimo de la fragilidad del proyecto de la selección.

¿Qué es lo que buscan en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué perfil requieren por parte del entrenador? ¿Con qué idea va a navegar el nuevo barco? Parece que ni ellos saben, cambian con una facilidad alarmante al candidato principal para asumir el cargo y cada uno es muy diferente al resto. No se entiende una línea ni una coherencia en la sucesión.

Por lo demás, me parece que Cocca sí tiene méritos. Sacó bicampeón del fútbol mexicano a un equipo que no coronaba desde hace 70 años. Lo hizo, sí, apoyado en algunos extranjeros de peso como Camilo Vargas, Julio César Furch o Julián Quiñones; pero no olvidemos la base de mexicanos que utilizó y potencializó en su equipo, algunos de ellos fueron injustamente no contemplados para selección mexicana como Aldo Rocha, Jairo Torres y Ángel Márquez.

De todas las opciones, el que mejor desarrolla el talento joven mexicano -que es lo que necesitamos en estos momentos- es Guillermo Almada, pero el bonaerense convirtió a La Academia en el mejor equipo del país mediante un gran orden táctico y siendo muy fuertes tanto en defensa como en ataque. No debería haber quejas cuando en los últimos momentos de la selección lo que hacía falta era un estilo de juego definido.

Ah, pero qué casualidad es que en la última instancia el puesto se lo haya quedado el de confianza para Alejandro Irarragorri, este último siendo parte importante del Comité de Dueños de la FMF que es el grupo encargado de elegir al nuevo entrenador; por supuesto, más de lo mismo.

