Lloris se retira de la Selección de Francia.

Cierra su ciclo tras 14 años y ser el portero con más partidos en la historia de los Mundiales.

El portero puso fin a su participación después de haber disputado el Mundial Qatar 2022 y ser el jugador con más presencias en la historia de Les Bleus y portero con más partidos en Copa del Mundo.

Hugo Lloris en una entrevista con L’Equipe, dijo: “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo. Llega un momento en que hay que saber ceder. Siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero”.

El guardameta acumuló un total de 145 partidos con el equipo y se desempeñaba como capitán, empezó su travesía en 2008 y el último partido que disputó fue la Final ante Argentina en Doha.

Cierra su ciclo con 36 años de edad y se suma a Karim Benzema como los futbolistas que han cerrado la puerta del combinado tras la Copa del Mundo.

En redes sociales, la cuenta de los galos reconoció a Lloris por su trayectoria y agradeció al cancerbero por los logros que realizó durante su etapa con Francia: “Una leyenda, bravo y gracias Hugo Lloris”.

Finalmente, el portero del Tottenham ganó el Mundial Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2021 con Les Bleus; además de poseer el subcampeonato de la Eurocopa 2016 y Qatar 2022. Ante esta despedida, Lloris no encarará las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

