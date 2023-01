Mexicanos al Latin America Amateur Championship.

Se jugará del 12 al 15 de enero en Puerto Rico. El field lo integran 108 jugadores.

Este jueves dará inicio la octava edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se llevará a cabo del 12 al 15 de enero en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Puerto Rico y tendrá en su field a seis jugadores que representarán a México y a la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Los miembros de la Selección Mexicana de Golf que buscarán emular la hazaña lograda por Álvaro Ortiz, quien en 2019 logró quedarse con el título más importante del golf amateur de Latinoamérica son: Alejandro Fierro, Eduardo Derbez, José Antonio Safa, José Cristóbal Islas, Luis Carrera y Santiago de la Fuente.

Alejandro Fierro

“Estoy feliz de estar disputando nuevamente el LAAC. Tuve un año de mucho aprendizaje en el que cambié de universidad, jugué torneos de profesionales y representé a México en diferentes eventos internacionales, así que vengo con ganas de revancha, con ganas de trascender”, compartió de la Fuente, quien empató el segundo lugar el año pasado en República Dominicana.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe.

El campeón del LAAC 2023 recibirá una invitación al Masters Tournament en Augusta National Golf Club y una invitación para jugar The 151st Open en Royal Liverpool de 2023.

Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y estará exento para las etapas finales de clasificación para el 123th U.S. Open que se jugará en Los Angeles Country Club.

Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The 151th Open y al 123th U.S. Open Championship.

Eduardo Derbez

La delegación mexicana estará conformada por Fernando Lemmen Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf; Ricardo Carrillo, presidente del Comité de Selecciones Nacionales y Claudia Garduño, presidente del Comité de Reglas de la FMG.

Ficha Técnica de los Jugadores de la Selección Mexicana de Golf:

Nombre: Santiago de la Fuente

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 2001

Lugar de nacimiento: Ocotlán, Jalisco

Universidad: Houston University

Logros: Subcampeón del LAAC 2022. En 2022 disputó tres torneos de profesionales: el Mexico Open at Vidanta del PGA TOUR, el Estrella del Mar Open y el Jalisco Open Guadalajara del PGA TOUR Latinoamérica. Campeón del Houston Classic.

Luis Carrera

Nombre: José Cristóbal Islas

Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 2002

Lugar de nacimiento: Pachuca, Hidalgo

Logros: 41º lugar en el LAAC 2022, 21º en el Bandon Dunes Invitational, hizo su debut en un torneo de PGA TOUR en el Mexico Open at Vidanta, jugó el World Amateur Team Championship en París, subcampeón de la Copa Juan Carlos Tailhade y subcampeón del Campeonato Nacional de Argentina.

Nombre: Luis Carrera

Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1999

Lugar de nacimiento: Huixquilucan, Estado de México

Universidad: University of Central Florida

Logros: 34º lugar en el LAAC 2022, Campeón del Canadian Men’s Amateur y del Hartford Hawks Invitational. Participó en el Jalisco Open Guadalajara del PGA TOUR Latinoamérica y en el U.S. Amateur Championship.

Santiago de la Fuente

Nombre: Eduardo Derbez

Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 2005

Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Universidad: Acuerdo verbal con University of Texas

Logros: Debutará en el LAAC, campeón del Campeonato Nacional Infantil-Juvenil, campeón Individual del Campeonato Nacional Interzonas Lorena Ochoa, campeón del Western Junior Amateur Championship, 3º en The Dye Junior Invitational, 9º en el IMG Academy Junior World Championship y 12º en el Rolex Tournament of Champions.

Nombre: José Antonio Safa

Fecha de nacimiento: 9 de junio de 2003

Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila

Universidad: University of Missouri

Logros: Debutará en el LAAC, No.1 del Ranking Nacional Infantil Juvenil en la temporada 2021-2022, campeón del México Internacional Amateur 2022, campeón Sergio and Angela Garcia Foundation Junior Championship, participó en el Mexico Open at Vidanta del PGA TOUR, top-5 en el Bank of Tennessee Intercollegiate y en el Quail Valley Collegiate Invitational.

José Islas

Nombre: Alejandro Fierro

Fecha de nacimiento: 11 de julio de 2005

Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán

Universidad: Mississippi State University Logros: 17º lugar en el LAAC 2022, 3º en el AJGA Shreveport Junior, 2º en el Arnold Palmer Invitational Junior, 11º en el Boy’s Junior PGA Championship, 4º en el Campeonato Nacional de Guatemala. Finalizó dentro del top-5 en los tres torneos que se han jugado en la Gira Junior de la FMG. Actual No.3 del Ranking Infantil-Juvenil FMG.

