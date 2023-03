Leones Veracruz Femenil, por el ascenso a División I.

Los equipos de baloncesto de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa, confirmaron su participación en las finales por el ascenso a la División I de la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), los cuales se van a disputar en Puebla, para la rama femenil, y en Mérida, para la rama varonil.

Sin duda, será un camino complicado para el equipo dirigido por Eric Hare Olvera, pero no imposible. “Motivadas están, venimos como el ‘caballo negro’, no pasamos en los primeros lugares pero ahí estamos. En cada entrenamiento lo están dejando todo en la cancha y lo van a demostrar; es cambiar paradigmas, no hay varita mágica, es trabajo diario y queremos llegar a División I”, platicó el entrenador Eric Hare.

Leones Veracruz Femenil, por el ascenso a División I

Todo inició el viernes 17 de marzo con los partidos de la primera ronda clasificatoria por grupo, la cual terminará el domingo 19, para dar paso a las finales que se van a realizar a partir del lunes 20 con cuartos de final, el martes 21 se juegan las semifinales y el miércoles 22 de marzo se juega la final.

Todos los partidos se van a disputar en el “Nido Naranja” de los Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla.

José Luis Uscanga Santiago con selectivo U19 del Oviedo

Posponen el Triatlón Fuga de Isla, en su edición #11

“Como institución queremos estar en lo más alto, no es algo de suerte, es un proyecto que se lleva desde hace cinco años; el grupo cuenta con jugadoras experimentadas, algunas que llegaron como refuerzo que estudiaban fuera de Veracruz, pero que logramos que regresaran a casa; creamos una buena cultura de trabajo y ahora se dan los frutos” sentenció el estratega.

Del jueves 23 al miércoles 29 de marzo, justo cuando ya conozcamos a los equipos de la rama femenil que lograron el ascenso a División I, tocará el turno a la rama varonil, quienes van por otra oportunidad de lograr el ascenso en la duela del Poliforum Zamná de la Universidad Modelo en Mérida Yucatán.

Leones Veracruz Femenil, por el ascenso a División I

Para el jugador Leonardo Figueroa Garibay el equipo cerró bien la temporada, jugaron unidos, se cuidaron la espalda en los momento complicados y ahora les toca demostrar por qué lograron regresar al Campeonato Nacional División II de ABE, que para ellos es una revancha luego de no poder ascender en casa el año pasado.

Leones Veracruz Femenil, por el ascenso a División I.

“Como equipo, tenemos muchos jugadores con talento y ganas para suplir algunas bajas que tuvimos por lesión. Eso lo demostramos en los últimos partidos de la temporada regular, hicimos un gran papel ya que logramos consolidarnos como equipo, algo que a veces nos falla; pero jugamos como un grupo unido, nos cuidamos la espalda y eso creo que nos va a sacar adelante”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ