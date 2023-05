La atleta Fernanda Reyes, con verano cargado.

La atleta veracruzana María Fernanda Reyes García tendrá un verano cargado de competencias nacionales e internacionales.

La especialista en la disciplina de salto con garrocha tiene en puerta el Macro regional de los Juegos CONADE con sede en Chiapas y está a la espera que confirmen su lugar en la selección nacional de atletismo.

Estudiante de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, la atleta se mantiene entrenando en las instalaciones del Estadio Xalapeño bajo la tutela de Francisco Montano Spinoso, como parte de su preparación con miras a los Juegos Nacionales CONADE. Comenzó su carrera en el atletismo en el año 2013, pero fue seis años después cuando se enamoró del salto con garrocha.

“Lo que más me gusta del deporte es que me da la posibilidad de crecer como persona, demostrarme cada vez, que cumplo mis metas, que soy capaz de lograr lo que me propongo. Me gusta que es un espacio en el que conecto conmigo misma y me recuerda estar en el presente”, palabras de la atleta veracruzana.

En lo que refiere a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, la garrochista todavía sigue a la espera de que la Federación Mexicana de Atletismo le dé visto bueno para ser parte del equipo nacional que va a competir en los juegos que inician el viernes 23 de junio y terminan el sábado 8 de julio.

Mientras llega la noticia, Fernanda Reyes no pierde tiempo, ahora se prepara para buscar llegar a los Juegos Nacionales CONADE con el equipo veracruzano, la eliminatoria Macro regional de atletismo tendrá como sede el estado de Chiapas; además para el mes de junio será parte del Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se organiza en la ciudad de Puebla.

Por el momento la garrochista no tiene descanso; por lo menos no en el verano, ya que para el mes de julio le toca salir de México para participar en los juegos de la Asociación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Atletismo (NACAC) en la ciudad de San José, Costa Rica, en la categoría sub-23.

María Reyes García es alumna de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa desde el año 2021. Parte de ser una estudiante atleta es la responsabilidad de poder combinar las dos actividades y tener buenos resultados en ambas, algo que hasta el momento ha podido lograr, pero no ha sido un camino fácil.

“Me gusta el ambiente escolar; cuando tengo que faltar por competencias no significa un problema porque tengo la oportunidad de ponerme al corriente al regresar. Este año no pude tener participación en la Universiada, personalmente me hubiera gustado, pero en general considero que el apoyo en este tiempo ha sido bueno y me ha permitido poder estar en mis entrenamientos y competencias” finalizó la garrochista veracruzana.

