DON ANDRÉS: Carlos López Gutiérrez de Velasco. Emociones Compartidas.

No es común que, dentro del amplio panorama del futbol mexicano, tengamos muchas grandes figuras o leyendas importantes que hayan representado con creces al balompié nacional en un contexto de selecciones y en las mejores ligas del mundo, que son las europeas. Lo que sí sucede, generalmente, es que no le damos el lugar correspondiente a los que tuvieron esa destacable trayectoria. Sabemos que Hugo y Rafael disfrutan el olimpo, pero los demás suelen no importar. Con 36 años, Andrés Guardado anunció su retiro del Tricolor hace unos días y me parece que es cuestión de tiempo para que el mismo público que le reprochó que jugara Qatar 2022 se dé cuenta que estamos viendo el adiós de uno de los dorsales más valiosos que se han impreso en la del combinado azteca.

Despedirse de la selección del país es tan sólo un formalismo. Ya se había dicho que su participación en la última Copa del Mundo significaba su final definitivo a nivel internacional. Me pongo a pensar en lo que viene después y es que no le queda mucho tiempo en el balompié del viejo continente. Aquel al que le dedicó tanto tiempo y esfuerzo para quedarse y claro, consolidarse. Ese futbol al que millones de jóvenes mexicanos visualizan como un sueño el simple hecho de llegar y en el que Andrés consiguió ganarse un espacio importante en el corazón de aficiones ajenas a su país, como lo hizo en el PSV Eindhoven de Países Bajos y recientemente en el Real Betis de España.

La carrera de Guardado ha sido de mucha calidad, sí, pero también de severo esfuerzo y capacidad de adaptación ante las complicaciones. De saber arriesgarse y ver la oportunidad dentro del peligro, algo que he escrito por acá algunas veces más.

Recordemos que llegó muy joven a Europa para jugar con un humilde equipo de la comunidad española de Galicia y que a sus 20 años era futbolista titular de una de las mejores ligas del mundo. Después, el club sufrió un descenso y él bajó con ellos a segunda división asumiendo todo lo que significaba. Al siguiente año fue fichado por una de las instituciones más importantes del balompié hispano: el Valencia.

Es también un ícono imborrable del equipo de todos los mexicanos, militando con El Tri hay pocas historias tan duraderas y fieles como la del Principito. Un viejo bigotón, que algo ha de saber de reconocer talentos, cometió la locura de llevarlo al Mundial de Alemania 2006 cuando Guardado tenía apenas 19 años y jamás lo vimos irse hasta que este 16 de mayo del 2023 decidió que era momento de cerrar un capítulo de casi veinte años de historia. Con Andrés como referente y después como Capitán, México consiguió un podio en Copa América Conmebol y tres títulos de Copa de Oro Concacaf.

Y que fue un gran talento no lo puede poner en duda nadie. Ha rendido por tanto tiempo y de tantas formas diferentes que la calidad se ha vuelto la norma. Un futbolista que, de nuevo, sabe adaptar sus condiciones a las funciones que el equipo exija. Andrés ha sido pivote, mediocentro, volante interior o incluso lateral, dependiendo en lo que se requiera para ese momento. Y hacerlo por tantos años es lo que ha marcado la diferencia entre él y el resto.

Hay un enorme mérito en la constancia cuando hablamos de un país que no reconoce de procesos ni de regularidad. Y hay muy pocos deportistas mexicanos que lo han hecho tan bien como Don Andrés. Es un adiós complicado. Llegó el final del futbolista que por años hacía parecer que no se iba a ir nunca. Ha estado 16 temporadas en el futbol europeo sin todavía dar una fecha definitiva de su partida, convirtiéndose en pieza importante para el campo y el vestidor del club que pise. Estuvo 17 años con el combinado de la nación y para hacer su historia más grande se convirtió en cinco copas.

Acabó la historia del gigante número 18 de la selección mexicana que medía apenas 1.67 metros de altura.

Más en Twitter y todas mis redes: @carloslgtzdev.

DON ANDRÉS: Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Liga Pirata Fuente rumbo a Estatales

Falla eléctrica frustra carrera de José Luis Ramírez

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ