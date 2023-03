Kun Agüero ve a Messi cerca de volver al Barcelona.

El argentino es una de las personas más cercanas a la Pulga y explicó qué debe hacer Joan Laporta para que regrese al club.

Las especulaciones sobre el futuro de Lionel Messi siguen creciendo y Sergio ‘Kun’ Agüero puso alerta al barcelonismo al declarar que considera que hay un 50 por ciento de posibilidades de que La Pulga regrese al Barcelona.

“Creo que Leo Messi debería retirarse en el Barça. Barcelona es su casa y tendría que terminar su carrera aquí. Mi sensación es que hay un 50% de posibilidades de que vuelva”, dijo en un Twich de la Kings League.

Agüero quien es uno de los mejores amigos de Messi, recomendó a Joan Laporta que se acerce directamente al jugador del Paris Saint-Germain pues eso aumentarìa las posibilidades de un reencuentro, pues es lo indicado ya que un futbolista dificilmente irá a ofrecerse para que lo contraten en un club.

“Como a todos, como a mí me vino a buscar el presidente, es algo normal. Tú no puedes ir a presentarte y decir quiero jugar acá. Me parece que el presidente es el que tiene todo para hacerlo y si lo hace estaría más cerca de volver”.

Cabe recordar que el contrato de Messi con el Paris Saint-Germain vence el próximo mes de junio y pese a que tiene la opción de extenderlo un año más el argentino no ha estampado su firma por lo que podría quedar libre.

Finalmente, la negociación entre ambas partes inició a finales del 2022 pero aún quedan detalles por afinar, de acuerdo con reportes, además, la eliminación del equipo en la Champions League ha acrecentado las dudas en Messi sobre su continuidad.

