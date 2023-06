José Islas adelante en el Nacional Amateur.

El mexicano tomó tres golpes de ventaja con acumulado de -5.

El mexicano José Cristóbal Islas sacó a relucir lo mejor de su juego y con una tercera ronda de 67 golpes (-4) se adueñó del liderato del Campeonato Nacional Amateur, evento perteneciente al calendario del Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Con un total de 208 (-5), el hidalguense, de 20 años, se separa por tres golpes de su más cercano rival el regiomontano Rodrigo Barahona, quien firmó tarjeta de 70 impactos por segundo día consecutivo para llegar a un acumulado de 2 bajo par.

“Como me sentí hoy sentí que podían caer los birdies en cualquier hoyo. El 10 y el 11 me dieron un empujoncito en la ronda y me dieron la chance de tirar pocas. Al final no lo aprovechamos tan bien, pero fueron muy importantes”, señaló Islas, luego de iniciar la vuelta con birdies consecutivos.

Por su parte, el venezolano Virgilio Paz encontró buenas sensaciones en el Club de Golf La Hacienda y con una tarjeta de 69 golpes aseguró su lugar en el último grupo de la ronda final con global de 212 (-1).

El top-5 lo completan un grupo de seis jugadores con un score total de 217 (+4) en el que destacan los mexicanos Isaac Rodea, Francisco Solorza y Emilio Arellano junto con el estadounidense Timothy Cavarno, el chileno Vicente Encina y el colombiano Daniel Faccini.

Cabe resaltar que el ganador del Campeonato Nacional Amateur recibirá una invitación para participar en el 123rd U.S. Amateur, que se llevará a cabo en Cherry Hills Country Club del 14 al 20 de agosto de 2023. Además, de una exención para participar en la etapa final de calificación para el 124th U.S. Open.

La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Conade, USGA, Hertz, Aeroméxico, Titleist, Electrolit, Posadas y Adidas por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del Campeonato Nacional Amateur.

