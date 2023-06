Matías Domínguez es el nuevo líder en San Miguel.

El chileno Matías Domínguez es el nuevo líder del IV ProAm Ventanas de San Miguel, novena etapa de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) y sexta avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR)

En su debut en la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), el chileno Matías Domínguez es el líder del IV ProAm Ventanas de San Miguel torneo que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) y que se disputa en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort.

Matías Domínguez, primer campeón del Latin America Amateur Championship (LAAC) en 2015 registró un segundo recorrido de 63 golpes para un acumulado de 128, 12 bajo par, un golpe de ventaja con respecto del brasileño Alexandre Rocha.

“Me fue muy bien, estoy muy contento con mi ronda, tiré siete menos. Fue muy cansado, jugamos con mucho calor pero la paciencia pagó, me di muchas oportunidades. La clave en este campo es poner la bola en fairway y estar fino con los wedges, la ventaja es miníma por lo que no hay que confiarse”, agregó Matías Domínguez.

Por su parte Alexandre Rocha, ex integrante del PGA Tour quien también firmó una segunda tarjeta de 63 golpes comentó: “Fue una ronda que empezó rápido y que tuvo su momento de lentitud a medio camino. No me caían los putts, sin embargo, cerré muy bien. Es un gran field digno de cualquier gira, habrá que tener paciencia mañana”.

Acechando a los líderes con un acumulado de 131 impactos, nueve menos, se encuentra el mexicano Isidro Benítez quien se encuentra en solitario en la tercera posición de la justa que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos. El cuarto puesto con 132, ocho menos, es para el argentino Andrés Gallegos.

