Joaquín Moreno, el bombero azul; y Ricardo Ferretti, el nuevo jefe.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

La irrupción del ingeniero, Joaquín Moreno, se ha convertido en todo un plan de acción para cuando las cosas no están bien en La Noria. Ya son cuatro interinatos en su trayectoria como estratega del primer equipo de La Máquina y se puede decir que nunca ha decepcionado. Se ha convertido en un hombre de confianza para calmar las aguas, un hombre de casa azul.

Primero lo hizo en 2015, cuando cesaron a Sergio Bueno y antes de que incorporaran a Tomás Boy; el segundo fue en 2016, cuando el proyecto de Boy terminara en una renuncia y previo a la llegada del español Paco Jémez; vivió el tercer capítulo entre los procesos de Pedro Caixinha y Robert Dante Siboldi, en 2019; finalmente, finalizó su cuarto interinato antes de la presentación de Ricardo Ferretti como nuevo entrenador celeste el pasado miércoles.

Llega, levanta al equipo anímica y futbolísticamente, recolecta puntos importantes y se va. En esta ocasión ganó los dos partidos que tuvo a su cargo; los únicos dos encuentros que ha ganado Cruz Azul en el torneo. Ha estado en el club como líder de los equipos con límite de edad y como asistente técnico del plantel mayor desde 2009 hasta la fecha. Conoce el club de la A a la Z y no me queda ninguna duda que está esperando pacientemente a estar listo para comandar definitivamente el primer equipo. Algún día lo estará. Pero todavía no. Y mientras tanto, sabe bien su lugar y actúa correctamente.

Ahora, el jefe es Ricardo “Tuca” Ferretti. Me parece un gran reto para ambos lados.

La oxidada máquina celeste necesitaba un entrenador como él. De la vieja guardia, con mucho orden e intacta autoridad. Alguien que marcara los límites y regresara la seriedad que no se ve en el equipo desde que salió campeón. Si hay un sector celeste que suele preocupar es el defensivo, con Ferretti veremos una mejora y una postura que priorice utilizarlo como base.

También es cierto que el entrenador brasileño naturalizado mexicano no ha tenido el mismo éxito desde que dejó Tigres, equipo al que convirtió en una dinastía de época, y pasó por Juárez sin pena ni gloria. Con los Cementeros deberá probar que no necesita de un plantel multimillonario como el que tenía en San Nicolás para competir en el futbol moderno y que su estilo no ha quedado obsoleto.

Ricardo Ferretti, director técnico; Guillermo Vázquez, auxiliar; y Joaquín Moreno, excelente decisión, permanece como segundo auxiliar. Inicia la nueva época celeste.

Más en Twitter y todas mis redes: @carloslgtzdev.

