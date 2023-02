Sergio Ramos se retira de la Selección de España.

Su decisión viene después de hablar con Luis de la Fuente que no cuenta con él en el proceso a 2026.

Anunció su retiro de la Selección de España después de 180 partidos y afirmó que su decisión es debido a una charla con el nuevo técnico de La Furia Roja, Luis de la Fuente.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”.

El defensa del PSG que sufrió con algunas lesiones en los ultimos años, esta temporada ha estado en gran nivel en la zaga parisina y destacó que le duele retirarse de esa forma de selección.

“Es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca. Esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido.

Leonas rugen en el nacional de tocho

Por la postemporada en la última jornada del CUTT

“Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el futbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el futbol no siempre es justo y el futbol nunca es solo futbol”, destacó en sus palabras.

Ramos disputó un total de 180 partidos, de acuerdo a datos de la FIFA es el sexto jugador con más juegos a nivel de selecciones por debajo de Bader Al-Mutawa de Kuwait, Cristiano Ronaldo de Portugal, por mencionar algunos.

Su debut fue en Salamanca el 26 de marzo de 2005 contra China y su último encuentro el 31 de marzo de 2021 ante Kosovo en Sevilla. Anotó 23 goles con la selección de España, aunque ninguno en una Copa del Mundo o Eurocopa.

Sergio Ramos se retira de la Selección de España.

Finalmente, ganó la Euro 2008 y 2012 con España, así como el Mundial Sudáfrica 2010. En tornes importantes entre Mundiales, Copa Confederaciones y Eurocopas, Sergio Ramos disputó 40 partidos en su carrera.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ