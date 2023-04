Homero Richards inicia primero en Tractocamiones.

La Súper Copa y los tractocamiones regresaron al circuito del Francisco Villa y el más rápido en el promedio de las tres prácticas fue el piloto de Grupo Zapata, Homero Richards.

El piloto capitalino, se mostró este sábado confiado en su victoria durante la segunda fecha Gran Premio Central Camionera de Súper Copa e insistió en que no se declarará vencedor prematuramente, porque sabe que en carrera todo puede pasar, aunque ratificó que tiene muchas posibilidades de cruzar la meta en la posición de honor.

“Llego a Chihuahua en busca de la revancha de lo que me ocurrió en Monterrey, donde por una descalificación me bajaron del podio. El tracto está a la perfección y eso me brinda tranquilidad, aunque nada está dicho hasta que caiga la de cuadros”, aclaró el piloto capitalino.

Patricio Jourdain de TUM y Enrique Dueñas de Delo aparecen entre los más rápidos, después de promediar el mejor tiempo de las tres prácticas.

Doble "pole" del Sidral AGA Racing Team

“Es una carrera donde todo puede pasar y consideramos que el público disfrutará de uno de los mejores espectáculos del automovilismo que hayan visto desde hace varios años”, expresaron.

PROGRAMA DEL DOMINGO 2 DE ABRIL

9:30 10:00 Gran Turismo México Warm up

10:00 10:15 Trans AM Warm up

10:15 10:30 Ponys Warm up

10:30 10:40 Gran Turismo México Parrilla

10:40 11:30 Gran Turismo México Carrera 1

11:30 11:45 Gran Turismo México Podium

11:45 11:53 Track Day Exoticos Carrera 1 (5 Vueltas)

11:53 12:05 Trans AM Parrilla

12:05 12:25 Trans AM Carrera

12:25 12:35 Trans AM Podium

12:35 12:45 Track Day Exoticos Carrera 2 (5 Vueltas)

13:00 PROTOCOLO DE BIENVENIDA / HIMNO NACIONAL

12:45 13:15 Gran Turismo México Parrilla

13:15 14:05 Gran Turismo México Carrera 2

14:05 14:20 Tractocamiones FREIGHTLINER Parrilla

14:20 14:50 Tractocamiones FREIGHTLINER Carrera

14:50 15:05 PODIUM GTM CARRERA 2 – TRACTOCAMIONES

15:05 15:15 Ponys Parrilla

15:15 15:45 Ponys Carrera

15:45 15:55 Ponys Podium.

