Halcones Rojos Femenil, equipo de lucha y garra.

Jessica Elizondo Estrada, coach asistente del equipo Halcones Rojos Femenil, visitó las instalaciones de El Dictamen y fue recibida por el Gerente General del Decano de la Prensa Nacional, Alberto Villarello Ahued.

Jessica es la mano derecha del coach Israel Zermeño, quien estará llegando al puerto más adelante.

Elizondo Estrada nació en la ciudad de Xalapa, con gran experiencia como jugadora y ahora como entrenadora, ha trabajado como head coach de Abejas de León Femenil, en la primera edición de la Liga Sisnova LNBP Femenil de México, después asistente con Mineros de Zacatecas, con el equipo varonil.

“El basquetbol de las mujeres es muy interesante, es muy entregado, de mucha lucha y de mucho nivel”, dijo en la sala de juntas de El Dictamen.

Aceptó que al debutar la temporada, primero el equipo femenil antes que el varonil, “tenemos la mayor responsabilidad porque vamos a abrir, a regresar el nombre de Halcones Rojos aquí a Veracruz y llenarle el ojo al jarocho, que es un ojo exigente, que no se va a conformar con un juego cualquiera, va a querer ver competencia, claro que vamos a buscar el triunfo, pero más de eso vamos a dar pelea, un buen espectáculo, un espectáculo familiar que es importante, y darle a los hombres, que vienen después, la alfombra tendida, para que lleguen más o menos en blandito”.

La actividad del campeonato deberá arrancar el 12 de mayo, la pretemporada por el 15 de abril aperturará y habrá try out en el mes de marzo.

“Yo estoy segura que conociendo al coach Israel Zermeño, que es un coach ganador, estaremos enfocados”.

Jessica fue una excelente jugadora de la Universidad Veracruzana, después como profesional y ahora como entrenadora es un ejemplo para las niñas y jóvenes veracruzanas.

UN EJEMPO PARA LAS NIÑAS

“Yo he tenido la oportunidad gracias a la persistencia, la constancia, y a Dios principalmente, de seguir mis sueños y poderlos alanzar y hacerlos míos, todavía hay cosas que quiero cumplir y como mi ejemplo hay varios más, hay jugadoras muy reconocidas en el Estado, que han logrado muchísimas cosas y que posiblemente las vamos a tener dentro del roster, ya las tenemos ubicadas a algunas de ellas”.

Asegura que Halcones Rojos tendrá “una de las peculiaridades que a diferencia de otros equipos, es que tomará en cuenta el talento mexicano, forzosamente debemos tener cuatro extranjeras registradas, también mexicoamericanas, entonces, conociendo al coach Zermeño que ha sido entrenador de selecciones nacionales, Sub-17, Sub-15, es un formador, tendremos la oportunidad de todo ese talento mexicano que a veces no tiene tanto chance y nosotros queremos formar”.

Jess es una persona atenta, amena, sonríe con facilidad, pero en la duela se “transforma”, primero lo hizo como jugadora, y ahora en el banquillo muestra una personalidad fuerte, dura, recia, competitiva con la única idea de ganar.

LA PERSONALIDAD DEL EQUIPO

“Yo voy a ser la mano derecha del coach y el dirá que se va a hacer, pero conociendo a Israel Zermeño es un entrenador que apuesta mucho por la defensa, va a ser un equipo que los 40 minutos va a ser una defensa agresiva, de presión, que no va a dejar que el equipo contrario esté cómodo sobre la duela; precisamente busca jugadoras jóvenes, pienso que entre mejor defensa tengas mayor probabilidad ofensiva tienes, si defiendes con intensidad, entonces mayor tiempo vas a tener el balón; sé que el coach va por esa misma línea, y la intención va a ser ganar”.

TRY OUTS

Asímismo, explica que como veracruzana sabe el material humano que hay en el estado, por eso el try out.

“Para algunas chicas que también quieren estar vamos a tener unos try outs para detectar todo el talento veracruzano y que no se quede nadie sin la oportunidad de poder participar, que vean que no es una plataforma inalcanzable, que ellas lo pueden lograr y pueden aspirar”.

Jessica Elizondo visitó El Dictamen.

“También decirles que este proyecto no es de un año, es un proyecto que va a tratar de seguir un proceso, entonces se va abrir un camino, donde las jugadoras más jóvenes aún, con mucho talento, de 13, 14 años, que tienen una etapa de desarrollo, llegar a ser profesional y que no lo vean lejano y que lo pueden cumplir, yo estoy en este lugar, asistente de entrenador, soy xalapeña, soy veracruzana”.

“Se va a manejar un formato libre para que tengan la oportunidad, la experiencia de participar, mayores de 17 años, pero también con miras a esto si alguna jugadora no queda en el equipo profesional, vamos a seguir el proceso para siguientes años”.

Finalmente opinó sobre el crecimiento del baloncesto femenil.

El BASQUET FEMENIL

“Todos los equipos de la Liga Sisnova tienen que tener no solo la parte varonil, sino también femenil, entonces eso le viene a dar a las jugadoras eso que tanto esperábamos, una plataforma, donde puedan seguir exponiendo su talento, ser una vitrina para que puedan jugar no solo en México, sino también en el extranjero y que jugadoras del extranjero puedan venir a jugar a México; ha crecido el basquetbol muchísimo y en estos últimos años ha dado un despegue impresionante”

“La Liga Sisnova tiene unos salarios bastante buenos, se ve una igualdad de género, entonces las jugadoras cada vez tienen más interés de hacerlo mejor, que esto se convierta en el principal trabajo y no tener que hacer otras cosas a la par”.

Jessica Elizondo Estrada volverá a visitar El Dictamen, acompañando la semana próxima a Luis Maggi, Gerente del Club Halcones Rojos. Así como Rocío Gotóo Rodríguez, jefa de prensa de la organización.

