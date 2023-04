Francisco Dueñas y su sueño hecho realidad.

En su debut logró ser 7º en su categoría. Compitió en los FVee; seguirá corriendo junto a su hermano Leo.

Hay veces en que a los amantes del automovilismo deportivo les gustaría correr en las pistas, pero no siempre es posible. Sin embargo, para Francisco Dueñas el sueño se hizo realidad en la segunda fecha de la Serie Súper Turismos Tapatíos, dentro de la categoría Fórmula Vee, en el marco del XXX aniversario del Autódromo Guadalajara.

Esto se debió a que el piloto Leo Dueñas quien es hermano de Francisco, tuvo que viajar al extranjero y no podía regresar a México a tiempo para competir en la mencionada categoría el pasado domingo, así que Francisco lo sustituyó.

“A mí siempre me han gustado los coches y el fin de semana anterior al evento me marcó mi papá (Enrique Dueñas, Campeón Nacional de F-Vee en 1995) y me dijo que había la posibilidad de que me subiera al vehículo y me preguntó si estaba interesando en manejarlo”, comentó el tapatío, quien aceptó de inmediato.

Él viene de una familia con tradición en el automovilismo deportivo, pero nunca había participado en una carrera de F-Vee, y dijo que: “Sólo había corrido dos veces en los karts: la primera vez fue en un curso de karting, yo estaba muy chiquito; la segunda fue cuando armé un go-kart con mi hermano Harry. Hace unos años me subí a un Fórmula Vee en un entrenamiento privado, pero eso fue todo”.

Y continuó: “Esta vez fue otra cosa. En el evento fue un ambiente totalmente distinto con los que corrieron conmigo, todos los compañeros súper buena onda. Se te acercan a ver si te pueden apoyar en algo, y se presentan. Creo que es muy importante el ambiente para que uno se sienta cómodo. Al principio me subí con muchos nervios, pero ya adentro del auto, me sentí muy bien”.

La primera justa resultó complicada y se disputó en el circuito de 2.4 km y en la segunda competencia, ya en un circuito más corto (1.4 km), Dueñas se sintió más cómodo y logró el 7º lugar de su categoría y 9º general, ya que la Fórmula 5 y la Fórmula Vee son categorías que corren juntas, pero con resultados y puntuaciones separadas.

Así, sin entrenamiento previo Francisco Dueñas tuvo un buen debut en el que los imponderables y su condición de novato no fueron obstáculo para obtener un buen resultado. “Desde un principio sabía que iba a divertirme y a aprender. Ahí estuvo mi papá, quien fue a apoyarme junto con mi prometida y la familia, me dio muchos consejos al igual que mi hermano Harry (Campeón FVee 2022)”, aseguró el de Guadalajara. “Me divertí muchísimo, en la pista mediana me sentí mejor. No me cabía bien el pie en el coche, a veces se me atoraba, porque el auto está adaptado a la medida de Leo, pero no importa, me encantó la experiencia.

Francisco Dueñas y su sueño hecho realidad.

“El auto jala padrísimo y agradecí a todos por haberme dado la oportunidad de subirme. ¡Es increíble!, quien pueda subirse, debería de intentar correr en una pista. Es una experiencia muy especial”, concluyó Dueñas, quien ya tiene planes para seguir corriendo en el campeonato.

