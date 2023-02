Exitosa Jornada 3 de la Liga “Pirata” De La Fuente.

El viernes 3 de febrero debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en la Zona Conurbada y con la finalidad de salvaguardar la integridad de todos la Directiva encabezada por el Lic. Antonio de la Fuente Ugalde tomó la decisión de reprogramar los encuentros.

El sábado 4 de febrero en los Campos la Panchita ubicados en El Tejar Municipio de Medellín, se llevaron a cabo los 13 partidos de las Categorías Juveniles sin ningún contratiempo.

Asimismo, como parte de la reprogramación de los partidos de las categorías infantiles, el lunes 6 de febrero se jugaron en los Campos el Centenario ubicado en el Colonia Cuauhtémoc de este puerto.

Academia FC Juárez VS La Moderna en la Categoría Infantil B, Academia FC Juárez VS Atlas Gris en la Categoría Biberón, Legión Extranjera VS La Moderna en la Categoría Infantil Bebé, Academia FC Juárez VS Tiburones Vista Mar en la Categoría Infantil Bebé y La Moderna VS Atlas Rojo en la Categoría Biberón.

Así mismo se llevaron a cabo en los Campos Cándido Duarte ubicados en El Tejar Municipio de Medellín, los partidos entre Tiburones Vista Mar VS Filial Atlético Boca del Rio Mar Azteca en las Categorías Juvenil B y Juvenil C

Para este martes 7 de febrero se tiene contemplado que se realicen los juegos reprogramados en el Campo El Centenario, ubicado en el Colonia Cuauhtémoc de este puerto.

Deportivo Palenque VS Filial Atlético Boca del Rio Mar Azteca en la Categoría Infantil B y Deportivo Palenque VS Real Junior Veracruz en la categoría Infantil Bebé.

En la Cancha La Bodega, el miércoles 8 de febrero se realizarán los juegos entre Nido Águila Veracruz VS Toritos Boca FC y Toritos Boca FC VS Deportivo Palenque en la categoría Infantil Bebé.

