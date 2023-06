EsCuBaVer, con calidad mundial.

El Summer Workshop 2023, un éxito académico. Caridad Martínez, reconoce el talento del Ballet Veracruzano.

De visita en Veracruz para encabezar el Summer International Workshop 2023, la internacionalmente reconocida maestra y fundadora de la Escuela Cubana de Ballet Veracruz, Caridad Martínez, resaltó el talento de la academia que formó en 1994, y que al día de hoy, cuenta con un nivel de entrenamiento, de igual calidad a las de las grandes compañías del mundo.

La ganadora del Dance Teachers Awards 2023; maestra del American Ballet Theatre, Alvin Ailey y del Brooklyn Ballet School and Conservatory; abundó en el buen trabajo que realiza la directora de EsCuBaVer, Daniela Ortiz, en su labor diaria dentro de la institución, “un talento increíble, un trabajo formidable en la formación de los pequeños, la cohesión de la mente y el cuerpo para estar preparado ante cualquier reto; no veo diferencia en esa ética de trabajo, aquí en la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz, con las que yo me enfrento diariamente en Nueva York”.

Con experiencia como primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, abundó también la evolución en su disciplina, “las exigencias físicas son mayores; la demanda física a nivel de fuerza e intensidad; el alumno debe tener una formación contemporánea y de técnica moderna mucho más completa. Uno tiene como maestro que estar al día, en cual es la demanda que las niñas necesitan para poder tener una carrera profesional”.

Por su parte, Daniela Ortiz, directora del colegio de ballet, ubicado en las instalaciones del Brittania Sports Center, destacó el amplio aprendizaje que dejaron en el Summer Workshop, personajes como Caridad Martínez, y Kenya Murillo, especialista en danza contemporánea, que contó con el apoyo de la empresaria Fara Novelo, en el impulso del evento.

“Creo que las niñas lo han aprovechado muchísimo, contamos con dos grandes maestras, estoy segura que están absorbiendo toda la información que se les está dando intensivamente en estos días”, comentó la destacada académica, quien cerró con broche de oro el seminario, ofreciendo una presentación en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios.

Finalmente, abrió las puertas de EsCuBaVer para todos los interesados en hacer carrera desde la infancia, en el arte de la danza; “no tengan temor a la disciplina, al trabajo de alto rendimiento; todos podemos hacer lo correcto con los niños, y esta es una escuela que te da opciones para bailar bien; van a tener un documento, una formación buena”.

