Dimayuga: quiero ganar, es lo que espera el equipo.

Andrik Dimayuga de COMPAQ-INFINIX sabe que no la tendrá fácil para ganar la cuarta fecha de Súper Copa en el Hermanos Rodríguez, pero señala que tiene confianza para pelear y ganar en el autódromo capitalino

El piloto del auto 67 vive en la Ciudad de México y este es posiblemente el fin de semana más importante de la temporada. Andrik afronta la carrera de la Ciudad de México con un gran auto y la posibilidad de ir por el triunfo que le significaría escalar posiciones en el campeonato.

Y mucho se ha hablado que hay varios candidatos que se podrían interponer en aquella victoria soñada. No es de sorprenderse, dada la naturaleza competitiva de varios participantes. Lo que sí señala el piloto de Compaq-Infinix es que habrá una dura competencia y que hará de su parte para cumplir con el deseo de muchos de sus seguidores.

“Quiero ganar el fin de semana, es lo que espera todo el equipo y somos muy competitivos, todos queremos tener el triunfo el sábado y haremos lo necesario para conseguirlo”, dijo Dimayuga.

Rojas cae ante Libertadoras

Acereros pega primero en el Beto Ávila

“Triunfar es mi objetivo, espero una carrera muy competitiva, creo que tengo una gran posibilidad de conseguirlo”, comentó. “Ya lo he soñado varias veces… Trataremos de maximizar el fin de semana, se disputan los mismos puntos, pero es más especial para mí”.

Aunque ya ha declarado anteriormente que no tiene una especial atención en no obtener otro resultado que no sea la victoria, el llegar a la Ciudad de es otra de las historias que valdrá la pena seguir este fin de semana.

Dimayuga: quiero ganar, es lo que espera el equipo.

Si bien hay mucho por pelear, opinó que por eso sumar las 100 unidades es vital aún en este punto de la temporada. Busca el podio y también un buen resultado porque ninguno cederá terreno.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ