Destacaron jugadores de El Águila en la Copa Veracruz.

Durante las prácticas hay cuatro jóvenes que destacan por su pasión y las ganas de absorber todo el conocimiento del cuerpo técnico que dirige el mánager Matías Carrillo y son los peloteros de la Copa Veracruz.

Alex Manuel Gómez, de Voladores de Papantla; Osiris Hernández de Pescadores de Alvarado; Luis Valenzuela de Mangueros de Chacaltianguis y Alexis Rodríguez de Vikingos de Xico, estos cuatro jóvenes que fueron invitados a la pretemporada de El Águila de Veracruz, debido a su destacada participación en la Copa Veracruz; torneo que involucró a más de 20 municipios del estado.

Estos jóvenes viven su primera experiencia profesional en el beisbol, donde se han dado cuenta el alto nivel exigencia que se requiere para ser pelotero y jugador de El Águila de Veracruz.

“Sabía lo que era trabajar duro, porque igual vengo de una academia donde se entrenaba duro, pero aquí son muy buenos trabajos, estoy aprendiendo de los mejores”, destacó el receptor Luis Valenzuela.

Para el lanzador Alexis Rodríguez, la preparación de los serpentineros a cargo de los coaches Martín Enriquez, Ricardo Osuna y el exGrandes Ligas Esteban Loaiza ha sido la mejor experiencia de su vida.

“Me siento muy feliz haciendo la pretemporada con El Águila, es algo nuevo para mí, los entrenamientos (pitcheo) me han sorprendido, no es lo mismo estar entrenando en casa, que venir aquí, entrenar duro, es lo mejor que me ha pasado”, reveló el jugador de Vikingos de Xico.

Sin embargo, no solo el cuerpo técnico comparte sus conocimientos con estos jóvenes, los mismos jugadores de El Águila arropan a estos peloteros que inician su camino en el beisbol profesional.

“Aprendiendo de cada uno de ellos, como Carlos Arellano, estuvo ahí dándome consejos de cómo mover las piernas, meter mi guante, mis brazos.

“(…) La movilidad en mis piernas, es lo que he estado trabajando aquí con los consejos de Carlos (Arellano) y Héctor (Mora) para perfeccionarlo y hacerlo bien”, reveló Osiris Hernández de Pescadores de Alvarado.

Compartir el terreno a lado de jugadores que llegaron a Grandes Ligas y otros que han brillado en la Liga Mexicana es una experiencia que marcará a estos jóvenes veracruzanos.

“Ahí en el shortstop con Mora, que tiene muy buenas manos la verdad, quiero aprenderle mucho, se incorporó Amarista y también quiero aprenderle demasiado, quiero absorber todo lo que se pueda, porque son jugadores que ya tienen su carrera hecha”, sentenció Alex Gómez de Voladores de Papantla.

DÍA 5 DE PRETEMPORA

A pesar de la intensidad del Frente Frío 41, que continua su recorrido por el estado Veracruz, el día cinco de pretemporada no se detuvo, este día reportó Alejandro Ortiz.

“Kora” se une Elkin Alcalá, Alexi Amarista, Jesús “Cacao” Valdez, Alex Liddi, José Juan Aguilar, Cristian Zazueta, Alonso Gaitán, Héctor Mora, Carlos Arellano, Rodolfo Aguilar, Jesús Barraza, Nicolás Heredia, Alejandro Soto, Freddy Quintero, Alejandro Martínez, Julio Hernández, Kevin Escorcia, Diego Pineda, Iván Lozano, José Piña, Mikell Granberry, Rodrigo Cobos, Jesús Pulido y Orlando Lara.

