David Reyes reportó a la pretemporada de El Águila.

Con el reto de superar lo del año pasado y nuevas metas es como llegó el estelar mexicano y uno de los lanzadores de la rotación abridora, David Reyes quien reportó a la pretemporada de El Águila.

“Rey David” tuvo una marca de 8 ganados y 9 perdidos en la temporada pasada con El Glorioso, por lo que tiene la mentalidad de ser campeón en el 120 aniversario del equipo.

“Uno desde que llega, busca el campeonato, prepararse para eso, con la misma mentalidad, de estar a la disposición del mánager al cien por ciento.

“Ya en el juego se van a dar las cosas, habrá veces en las qué uno falle, pero a dar todo”, destacó el sinaloense.

David Reyes se siente motivado de tener como coaches de pitcheo a Martín Enríquez, Ricardo Osuna y Esteban Loaiza, por lo cual buscará aprovechar al máximo su conocimiento en la pelota.

“No me había tocado (trabajar con Martín Enríquez), con Loaiza sí, porque me tocó estar un año con él, cuando estuvimos en Diablos como jugador, a la disposición de ellos, para que me requieran y vamos a estar a la orden.

HDXF se refuerza con croata Andrijana Cvitković

Brillan mexicanos en USA, pero no “Chicharito”, Pulido ni Vela

“Uno se va adaptando a agarrar la pelota, cómo va funcionando en la temporada y los ajustes se hacen en la loma, quiero trabajar un poquito aprovechando su experiencia (Enríquez, Osuna y Loaiza) ahí en el bullpen”, reveló David Reyes.

Fue el 13 de junio del 2021, cuando El Águila visitó el parque Kukulcan, David Reyes, se quedó a un strike de lanzar Sin hit ni Carrera, cuando enfrentó a José Juan Aguilar en la novena entrada y en la cuenta de dos strikes, el michoacano le conectó de imparables Hoy el destino los pone juntos en El Águila.

“Yo tengo comunicación con él (JJ Aguilar), son cosas de beisbol, nada de rencor, nada de nada, pero contento de tenerlo en el equipo, porque es un buen elemento, nos va apoyar mucho, yo sé de la calidad que tiene y contento de tenerlo aquí”, reveló el mochiteco.

El serpentinero sinaloense, será uno de los abridores mexicanos que tendrá El Glorioso, por lo que Reyes apoya la visión de la Dirección Deportiva en darle la bola a mexicanos.

“Contento en lo personal, he sido de los que apoyan de qué le den chance al novato, que le den la oportunidad en los juegos y creo que tenemos buenos jugadores y pueden hacer el trabajo”, sentenció Reyes.

David Reyes reportó a la pretemporada de El Águila.

David Reyes verá acción en la segunda etapa de la pretemporada que incluye “La Baja Series” en La Paz, Baja California y en el Interliga contra Diablos, Guerreros, Pericos y Toros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ