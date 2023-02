Cocca: Identificar al jugador que se sienta orgulloso.

Agregó que el compromiso será clave, mientras que Ares de Parga manifestó la importancia de las selecciones menores.

En su presentación como entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, mencionó que la edad no será factor en el proceso que lleve a cabo, ya que lo importante es el compromiso que muestren los futbolistas de cara al Mundial 2026.

“Con el tema de la elección de jugadores fui claro, vamos a identificar al jugador que se sienta orgulloso, dé su máximo y que estar en la selección es un privilegio. Me decían algo parecido con el tema de la edad en Tigres, la edad no me moviliza, me moviliza el compromiso y orgulloso se representar a su país”, mencionó el nuevo timonel del Tri el viernes en conferencia de prensa.

Reconoció que estará expuesto a las críticas por los llamados que llegue a realizar de los futbolistas, pero manifestó que tratará de que los aficionados se sientan identificados con el equipo.

“Con respecto a las críticas van a haberlas, son entendibles, hay gustos, está claro que la selección necesita un equipo que represente a la mayoría y la gente se sienta identificada, es un país de trabajo, de sacrificios, que crece día a día y es lo que vamos a hacer en la selección, sacrificio, trabajo. Vamos a empezar con el objetivo de convencer a todos”, detalló Cocca quien tampoco descartó el llamado de naturalizados.

Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales, añadió que el proyecto con miras al futuro estará dividido en dos fases, donde se buscará incluir un plan para las selecciones menores ya que reconoció su importancia para que se tenga un abanico amplio de opciones.

“Lo voy a dividir en dos fases, fase de selecciones menores, no podemos llegar a selección mayor con tan pocos jugadores que hayan estado en menores, tenemos que trabajar en menores mucho más, tenemos que el jugador mexicano pueda debutar antes de los 21, 22 años, no explote como gran jugador a los 25 años la experiencia en selección nacional desde los 15 años es importante”.

Finalmente, “vamos a tener dos veranos con competencia con grandes selecciones, vamos a tener que trabajar la mayor y sub 23, que tiene el problema de no tener competencia y es base de la selección de 2030, y ver cómo trabajamos en menores. Vamos a buscar un trabajo totalmente diferente, trabajar igual en todas no, no es cierto.

