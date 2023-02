Diego Cocca es presentado como DT de la Selección Mexicana.

El estratega argentino es el elegido como estratega de México para el proceso rumbo al Mundial 2026.

Fue nombrado este viernes de forma oficial como nuevo técnico de la Selección Mexicana por la Federación Mexicana de Futbol y luego de que Tigres se adelantara y confirmara su llegada al Tri; el argentino se encargará del proceso rumbo al próximo Mundial 2026.

Cocca tomará el relevo de Gerardo ‘Tata’ Martino quien completó el ciclo para el Mundial Qatar 2022, torneo en donde el Tri no clasificó a Octavos de Final por primera vez desde la edición de Argentina 78.

“Me siento feliz, orgulloso, privilegiado de ser el DT de la Selecicón Nacional de México, no es cualquier cosa, es algo muy importante por ser el seleccionador de este país qu eme ha dado muchísimo.

“Agradecer también a Rodrigo y a Jaime porque hemos tenido pláticas interesantes, me he sentido muy cómodo, pero ellos buscaban lo mejor para la selección. De ese paso conocí a la Comisión y me ha pasado lo mismo, hablé con todos, un montón de horas, y todos estábamos buscando lomismo, lo mejor para la selección nacional”.

En el Centro de Alto Rendimiento, el argentino tiene conocimiento del futbol mexicano gracias a su paso en la Liga MX con equipos como Tijuana y Atlas, equipo en el que obtuvo un bicampeonato del futbol mexicano, así como su última estadía de solo cinco juegos con Tigres.

Cocca firma un contrato que le permitirá estar al cien por ciento con el Tri ya que dejó de ser el estratega de Tigres, club al que llegó apenas para el Clausura 2023 y de inmediato definió a su cuerpo técnico que estará conformado por Javier Bustos como preparador fisico, Renzo Valinotti también como preparador físico, Marcelo Baugh entrenador de campo, Ignacio Laurino, quien está en la parte de imágenes y edición de video.

Iniciará el ciclo mundialista rumbo a 2026 y el debut de Diego Cocca se espera sea en la Concacaf Nations League ante Surinam y Jamaica, el 23 y 26 de marzo respectivamente.

“No veo como una presión (ganar Nations League y Copa Oro), hay que ganar hasta en las cascaritas, si transmitimos esa competitividad y mentalidad va a ser natural salir a la cancha ganar, después estarán en un montón de circunstancias, pero lo que sí queremos ver y notar es un crecimiento con una mentalidad ganadora para ayudar a mejorar, crecer y estimular”, manifestó el nuevo estratega del Tri.

