Argentina Julieta Alé, firma con Halconas Rojas.

Es Seleccionada de su país, Campeona del basquetbol uruguayo, también jugó un Brasil.

La seleccionada argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y campeona con el Defensor Sporting de la Liga Uruguaya, Julieta Alé, firmó contrato con el Club Halcones Rojos de Veracruz para la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil.

La directiva de los Rojos, encabezada por Roberto Alvarado Rosete, se congratula en informar de la llegada de la seleccionada argentina, quien con su calidad, fortaleza física y profesionalismo viene a sumar esfuerzos al equipo que debuta en el baloncesto femenil mexicano.

Israel Zermeño, entrenador del equipo femenil, se mostró contento con la llegada de Julieta Alé, de quien dijo “viene en la posición de Armadora así que tendrá la responsabilidad del orden y ritmo del equipo; ella cuenta con experiencia en ligas como Uruguay y Argentina, tiene un carácter fuerte y por la posición que juega será de vital importancia para lo que queremos lograr”.

Con 27 años de edad y 1.76 de estatura, Julieta Alé comenzó desde muy pequeña en el ambiente del baloncesto, debido a que su hermano mayor lo practicaba, con la Universidad de La Matanza, en su natal Argentina; a los 14 años jugó su primer Sudamericano con la Selección Sub 15, en Uruguay; le siguieron la Sub 17 y con la Sub 19 jugó el Mundial en Lituania: también integró el representativo de su país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, jugó el Mundial de Basquetbol 3X3 en Manila, Filipinas, en el 2018; en el 2021 participó con Argentina en la AmeriCup en Puerto Rico, que es el Campeonato de selecciones nacionales femeninas de basquet del continente americano.

Nacida en Isidro Casanova, en la Zona Oeste, la actual campeona con el Defensor Sporting de Uruguay reconoce que haber jugado en su niñez y adolescencia con equipos varoniles lo que la ayudó a crecer ya que se enfrentó otro roce, otra fuerza, es una competencia de igual a igual.

Desde pequeña su sueño era jugar con la Selección Argentina y lo logró no sólo en etapas juveniles sino también con la representación mayor y su más grande deseo es conseguir la calificación a París 2024.

Julieta Alé ha jugado en el baloncesto de su natal argentina, además de Uruguay y Brasil, con el Catanduva y con Sampaio Basket; en la liga uruguaya, fue pieza fundamental en la consecución del bicampeonato del Defensor Sporting, siendo la gran figura de su equipo, y de su clasificación al Final Four de la Liga Sudamericana de Clubes en el 2022, donde obtuvieron el subcampeonato.

Entre las características como jugadora, Julieta Alé es una jugadora con una gran lectura de juego en el pick and roll, técnicamente correcta para lanzar desde el dribling, es dueña de una poderosa mano en el tiro a distancia y de una gran intensidad en ambos costados de la cancha; defensivamente aporta intensidad y orden en el juego.

Sus redes sociales son: Twitter: @Julibelenale / Instagram: Julibelenale.

