Alejandro Soto busca ser el Retorno del Año de LMB.

“El Gigante de Huatabampo” Alejandro Soto vive un resurgimiento como pelotero con El Águila de Veracruz y es fuerte candidato a Retorno del año.

“Despertaron al Gigante, viene caminando con su guante y pelota en su mano listo para poncharte” es la canción de presentación de Alejandro Soto cada que sube a la loma y que buscará ser con El Águila de Veracruz, el Retorno del Año de la Liga Mexicana de Beisbol.

Alejandro Soto vive su temporada 16 en la Liga Mexicana de Beisbol y la segunda con Veracruz, sin embargo, dos lesiones estuvieron a punto de dejar fuera del terreno al zurdo de Huatabampo, Sonora.

“Frené dos veces la pretemporada (…) al cuarto día pasó sobre la ingle (lesión), 15 días inhabilitado y luego cuando empieza la temporada, lo de mi rodilla (lesión) que pasó en Oaxaca.

“Eso ha hecho que me haga más fuerte, no me conformé, seguí dedicado y traté de que me afectara en tiempo, pero no en la meta que yo tenía”, recordó el serpentinero.

Alejandro Soto ha resurgido de sus lesiones, como el ave fénix, hasta este momento tiene récord de 3-0, una efectividad de 1.25, el zurdo ha trabajado por 36 entradas completas, ha recibido 23 imparables, recibido cinco carreras limpias, concedido nueve bases por bolas y recetado 26 ponches en 12 juegos.

Estos números fueron suficientes para ser convocado al Juego de Estrellas 2023 en Tabasco con la Zona Sur y representó a El Glorioso.

“Hubo un momento que tuve una crisis emocional por mis lesiones, cuando estábamos en la pretemporada en Puebla y cuando estaba calentando en el Juego de Estrellas recordé ese momento de como me sentía mal, sabía que tenía que salir por mi familia, por mí y por mi trabajo, eso fue lo que me impulsó.

“Y cuando me tocó lanzar en el Juego de Estrellas, si tuve unos sentimientos y recordé lo que había sufrido, pero que realmente había valido la pena lo que estaba haciendo en el transcurso de la temporada, bendito Dios me siento muy bien”, reveló el serpentinero de El Águila.

La nominación de Retorno del año es para aquel jugador que hay sido estelar en la Liga Mexicana de Beisbol y que después de lesiones o bajas, tenga un resurgimiento como pelotero.

Desde el 2009, ningún jugador de El Águila de Veracruz ha ganado la nominación de Retorno del Año y Soto buscará poner su nombre en los libros de la Liga Mexicana de Beisbol.

