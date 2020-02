Otro feminicidio en Veracruz, su pareja la asesina y deja cartulina junto a su cuerpo

Feminicidio en Veracruz.– Envuelta en una cobija y sin signos vitales fue encontrada una persona del sexo femenino en el interior de su vivienda de la colonia La Luz en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

Las sospechas de que fue asesinada por su pareja surgieron a partir de que en el lugar fue encontrada una cartulina con un mensaje.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas del miércoles, cuando radio operadoras del numero de emergencia 911.

Recibieron una llamada que indicaba que una mujer fue encontrada inconsciente en el interior de una casa de la calle Oriente 10 de la colonia La Luz.

De forma inmediata acudieron socorristas de diversas corporaciones quienes encontraron a la fémina envuelta en una cobija, al intentar brindar los primeros auxilios notaron que no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron el lugar de acuerdo al protocolo de cadena de custodia y dieron parte a la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía Regional, Detectives Investigadores y Peritos llevaron a cabo la recolección de indicios, ordenaron trasladar el cuerpo al Semefo para practicarle la necropsia de rigor e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Versiones indican que la hoy finada respondía al nombre de Victoria Pérez Tiburcio de 53 años, la cual tenia poco tiempo de rentar la vivienda. Junto a su cuerpo fue hallada una cartulina con la siguiente leyenda:

“le dije a tu madre que si no era yo, no era nadie y menos un muerto de hambre. Dile a Diana que Joaquín sabe que me las debe, el vengador. Y voy por ti, que se cuide”