Confirma banco denuncia contra cuentahabiente que viralizó video de empleada

Confirma banco denuncia contra cuentahabiente.- Tras usar su imagen a nivel nacional, la joven trabajadora de banco interpuso una denuncia por los agravios personales.

Esto luego de que autoridades confirmaran que la joven cajera empleada del banco Santander, no tenía ningún parentesco o vinculación, con los supuestos ladrones.

La denuncia está dirigida contra el cuentahabiente que subió el video a sus redes sociales y que se hizo viral.

Esto al dar a conocer la situación del robo del cual fue víctima, tras haber retirado 76 mil pesos de la sucursal en Plaza Palmas, en Boca del Río.

Confirma banco denuncia contra cuentahabiente

La denuncia fue confirmada por Gamel Duran, Director Ejecutivo de Comunicación Externa del Banco Santander a nivel nacional.

“Es correcto, es una demanda que ella presenta en lo personal, por ahora nosotros los que estamos haciendo es apoyar en todo a las autoridades, para lo fundamental, que es el esclarecimiento de este asunto se puede encontrar a los responsables y es hasta ahora digamos eso es lo que hemos estado concentrados” puntualizó.

También informó que no sólo se le dio acompañamiento a la joven cajera, sino al resto de los empleados de esa sucursal, los que ya han declarado.

Destacó que la cajera sigue laborando para el banco, pero con algunas medidas, para evitar cualquier situación de riesgo para ella.

Fue cambiada de puesto y sucursal

Sin embargo la empleada fue cambiada de sucursal y no estaría dando el mismo servicio, con el fin de su protección, para tal fin se reservaron mayores detalles.

“Nuestra colaboradora sigue siendo nuestra colaboradora no tiene por qué cambiar esa situación se ha acreditado ante la autoridad que no tuvo, ninguna responsabilidad, ninguna vinculación y desde luego sigue siendo colaboradora del banco, entenderán que públicamente digamos no podemos dar más detalles de esta situación, pero si por ahora no estará al menos en esa sucursal, es una persona que tiene una función en el banco que cumplir y como compañera desde luego estamos con ella”, explicó.

A pesar de que trascendió que existe una denuncia por parte de la cajera, está no había sido ratificada de manera oficial por ninguna autoridad.

